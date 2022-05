Cristi Borcea a făcut anunțul despre al zecelea copil: “Am vorbit cu Valentina”

Cristi Borcea (52 de ani) a vorbit despre familia lui, în cadrului podcastului „Ameritat cu Nasrin”. Fostul acționar de la Dinamo a mărturisit că este alături întotdeauna de copiii lui și mulțumește Divinității că și-a recăpătat liniștea. Mai mult decât atât, Cristi Borcea a vorbit deschis și despre al zecelea copil. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă își dorește să devină, din nou, tătic?

În cadrul podcastului, Cristi Borcea și-a deschis sufletul și a vorbit atât despre viața de familie, cât și despre planul profesional. Mai mult decât atât, fostul acționar de la Dinamo a răspuns și la una dintre cele mai arzătoare întrebări: el și Valentina Pelinel vor deveni, din nou, părinți?

Cristi Borcea a făcut anunțul despre al zecelea copil

Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează un cuplu de mai bine de opt ani. Fostul patron de la Dinamo are, în total, nouă copii: șase copii din căsniciile anterioare și trei copii alături de soția lui. În cadrul podcastului, bărbatul a mărturisit că el și Valentina Pelinel nu au în plan să devină părinți.

”Am vorbit cu Valentina și ne oprim aici”, a spus Cristi Borcea despre copiii.

Cristi Borcea este un bărbat sensibil

Mai mult decât atât, fostul acționar a mai mărturisit că îi mulțumește Divinității că și-a găsit liniștea alături de Valentina Pelinel și că are nouă copii extraordinari. De asemenea, este un bărbat sensibil.

”Toate perioadele din viața mea au fost extraordinar de frumose, unde au ieșit și 9 copii de care sunt mândru și n-aș schimba nimic. Sunt cea mai mare realizare. (n.r. copiii). Asta ține, pentru că am și liniște, am găsit și o femeie în Valentina. Cea mai mare realizare, copiii și Valentina. De ce? Vine cu o energie pozitivă extraordinară, iar copiii se iubesc toți și se înțeleg extraordinar de bine. (…) La pușcărie sunt telefoane cu cartelă și la cameră am făcut o hârtie cu zilele de naștere, ca să nu uit”, a mărturisit Cristi Borcea.

”Sunt un tip mai sentimental și plâng. Eram cu Valentina și îmi arăta un copil cu războiul din Ucraina. (…) Exact săptămâna trecută, stăteam în birou și Patrick mi-a făcut cadou de ziua mea momente din viața mea, de la 25 de ani până la 40 de ani, când am plecat de la Dinamo. Și stăteam, mă uitam la stadion și mă gândeam la momente, la poze și îmi dădeau lacrimile. (…) De obicei, plâng eu cu mine, dar sunt momente când nu te poți abține. (…) Am plâns de bucurie că mi-a dat Dumnezeu să o întâlnesc și să îmi recapăt liniștea (n.r. pe Valentina Pelinel)”, a continuat acesta.