Ce au făcut Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu în timp ce se difuza noul sezon Chefi la cuțite: „S-a și plâns”

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au postat pe rețelele de socializare ce făceau în prima ediție a sezonului 13 de la Chefi la cuțite. Cei trei chefi chiar au activitate după plecarea lor din emisiunea difuzată de Antena 1.

În cei 12 ani în care au fost jurați la Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut o varietate de activități în afara emisiunii, iar detaliile despre peripețiile lor au fost mereu prezente pe rețelele sociale.

După ce au decis să părăseacă emisiunea Chefi la cuțite, chiar dacă erau iubiți de public, cei trei bucătari au arătat pe internet că ei încă au activitate. În locul lor, în emisiunea de pe Antena 1, au venit chefii Alexandru Sautner, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Orlando Zaharia.

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu nu au părut afectați de acest subiect, iar în prima zi a difuzării Chefi la cuțite fiecare a avut câte o ocupație.

Pe rețelele sociale, Cătălin Scărlătescu a împărtășit o rețetă delicioasă de ardei umpluți, Sorin Bontea s-a ocupat de gătit chili con carne. Florin Dumitrescu a avut aventuri culinare, dar și emoționale, fiind Zâna Măseluță pentru una dintre fetițele sale, care și-a pierdut un dinte de lapte.

După ce și-au anunțat plecarea din cadrul emisiunii difuzate pe Antena 1, Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu au ajuns să fie dați în judecată de postul TV. Cel care a vorbit pe acest subiect a fost Cătălin Scărlătescu, care a aflat totul de la un apropiat.

„Să știi că nu e nimic nasol. Uite, ca să știi, gândește-te că eu dacă alergam după făcut bani… Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm…Roxana Paulică, săraca… Cred că și mai puțin decât noi. Alții au câștigat bani mulți, nu noi. Chiar n-a fost de bani. Poți să scrii că noi n-am ajuns să negociem bani cu Antena 1 pentru ultima perioadă din viața noastră. Noi chiar n-am vorbit de bani”, a spus Cătălin Scărlătescu, pentru Fanatik.