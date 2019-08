Ce au găsit anchetatorii în groapa de gunoi de lânga casa lui Gheorghe Dincă: “Orice om venit acolo se închină și se minunează”

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a dezvăluit ce au găsit anchetatorii în groapa de gunoi de lângă casa lui Gheorghe Dincă.

„Nu avem alte probe de ADN nici în ceea ce o privește pe Alexandra, nici în ceea ce o privește pe Luiza. S-a săpat acolo pentru că aveam date și indicii pentru că acolo s-ar putea afla ceva, deoarece crescuse vegetație în zonă, erau niște pietroaie suspecte. Nu a indicat el locul unde să fie săpat. Nici măcar nu este în curtea casei sale, ci în zona corturilor amplasate de anchetatori.

Am avut surpriza ca acolo, în momentul când s-a săpat să fie descoperite foarte multe deșeuri. Era o groapă de deșeuri, de plasticuri, cârpe, spărturi de asfalt pe care le-a adunat de undeva și le-a adus acolo, unele chiar proaspete. Orice om venit acolo, se închină și se minunează de ceea ce găsește acolo”, a declarat Tonel Pop pentru Antena 3.

O femeie în vârstă de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plângere pe numele lui Gheorghe Dincă în care îl acuză pe acesta că a violat-o și lovit-o, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că o femeie în vârstă de 49 de ani a depus o plângere la Poliția din Olt pe numele lui Gheorghe Dincă. Femeia îl acuză pe acesta că a violat-o și bătut-o.

Potrivit Antena 3, nu victima a fost cea care a depus plângere la Poliție, ci oamenii legii au venit acasă la familia Bradosu, din localitatea Brâncoveni, și au întrebat de Marilena. Polițiștii nu au spus de ce o caută pe femeie, ci doar au dus-o la secție. (CITEȘTE ȘI: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE ÎN CAZUL DE LA CARACAL. CU CE L-AU PRINS ANCHETATORII PE UNUL DINTRE VECINII LUI GHEORGHE DINCĂ)

“A venit la noi la poartă și i-a spus mamei mele dacă mă lasă să mă duc la sapă la porumb. Și eu m-am urcat în mașină și m-am dus cu el. Mașina era gri, cu geamuri fumurii, nu se vedea nimic. Am stat în spate că a zis că ușa din față nu se deschide.

Am ajuns la poartă la el, am mers în grădină. Am săpat porumbii până la 12.00. Atunci a venit, m-a tras de mână, mi-a sucit mâna și m-a tras de păr și m-a băgat în casă. După aia a zis să… S-a dezbrăcat și m-a abuzat. Am țipat și mi-a spus să tac că îmi dă în cap și mă omoară”, a povestit femeia pentru Antena 3.