Ce au găsit în cameră doi bucureșteni care s-au cazat la Eforie Nord pentru 150 lei/noapte: “Când am ieșit de la duș…”

Doi bucureșteni s-au cazat la Eforie Nord, într-o casă cu două camere. Au achitat 150 lei/noapte. Ce au găsit, însă, acolo i-a șocat. Turistul a povestit întreaga aventură pe pagina de Facebook “Inspectorul Pro”.

„Am fost abordat de o gazdă pentru a ne oferi cazare. Eu şi soţia nu puteam sta decât pentru o noapte şi am acceptat pentru preţul de 150 de lei. Am făcut duş, am ieşit pe afară şi când ne-am întors ce să vezi mişună de gândaci“, a început povestea bărbatul, potrivit vacantalamare.stirileprotv.ro.

Turișii au plecat rapid din locuință, chiar dacă era noapte, imediat după ce câțiva copii au intrat peste ei în casă. Casa era situată într-o curte comună cu mai multe locuinţe naţionalizate.

Echipa „Inspectorul Pro” a mers în Eforie Nord și a stat de vorbă cu gazda. Filmat cu camera ascunsă, omul a negat că ar închiria camere.

Reporter: „Bună ziua! Aveţi cumva camera de închiriat?”

Bărbat: „Nu!”

Reporter: „Ne-a spus cineva că aţi avea…”

Bărbat: „Nu!”

Apoi, echipa „Inspectorul Pro” a stat de vorbă și cu turistul.

Turist: „Când venim, tot aşa la plezneală mergem. Ne convine, bine. Nu, la revedere.”

Reporter: „Cât aţi plătit?”

Turist: „150 de lei.”

Reporter: „De ce la vilă şi nu la hotel?”

Turist: „Pentru că nu îmi permit la hotel.”

Din păcate, acest caz nu este singural pe litoralul românesc, mizeria existând chiar și la unele hoteluri.