Ce avere are Bianca Drăgușanu. Blondina a spus câte bunuri materiale deține: ”De nervi mi-am cumpărat un apartament în Dubai”

Bianca Drăgușanu a devenit o femeie de afaceri plină de succes. A spus de multe ori că reușește tot ceea ce își propune să realizeze. De curând, blondina a vorbit despre ce bunuri materiale deține. O să rămâi surprins când vei afla ce avere are aceasta.

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Bianca Drăgușanu a mărturisit că tocmai ce și-a achiziționat un apartament la Dubai, pentru a se calma, deoarece era foarte nervoasă.

Bianca Drăgușanu și-a achiziționat un apartament în Dubai, la nervi

Blondina povestea acum câteva luni că are de gând să se mute acolo cu Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav, dar și cu mama sa. Această achiziție vine în urma unei presupuse certe cu Gabi Bădălău, iubitul ei despre care a vorbit foarte rar în public.

”M-am enervat foarte tare, la vreo trei zile și de nervi mi-am cumpărat un apartament în Dubai. Bărbații mereu m-au dezamăgit, banii – niciodată. Nu vă mai concentrați pe persoane, că persoanele vă dezamăgesc”, a mărturisit Bianca, la Teo Show.

Ce avere are Bianca Drăgușanu

Conform spuselor acesteia, Bianca deține pe numele ei un apartament în București, unul în Dubai și o mașină.

”Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate, vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat ieri Bianca Drăgușanu, la Antena Stars

