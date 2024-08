Ce avere are fondatorul LIDL și Kaufland. A decis să își deschidă o nouă afacere și mai profitabilă

Fondatorul lanțurilor de magazine Lidl este unul dintre cei mai bogați oameni din Germania și din lume. Cu peste 14.000 de magazine în Europa și cu vânzări de peste 90 de miliarde de euro, Dieter Schwarz controlează grupul Schwarz Group și este administatorul lanțurilor de magazine Lidl și Kaufland. Recent, afaceristul a decis să își îndrepte atenția către alte două afaceri bănoase.

Dieter Schwarz este fondatorul și proprietarul grupului Schwarz, administratorul și deținătorul lanțurilor de magazine Lidl și Kaufland. În vârstă de 84 de ani, miliardarul german a preluat afacerea de la tatăl său, Josef Schwarz și s-a implicat activ în extinderea acesteia la nivel mondial. Cu peste 575.000 de angajați în lume, miliardarul care deține Lidl a decis să se implice într-o altă afacere profitabilă – inteligența artificială și securitatea cibernetică. Dieter Schwarz este acționar minoritar în start-up-ul german Aleph Alpha.

Fondatorul Lidl și-a deschis o nouă afacere profitabilă

Mai mult de atât, în ultimii ani, încet, dar sigur, miliardarul și-a inaugurat propriul centru de control IT al Schwarz Group, dorind să dețină controlul cibernetic asupra celor 14.000 de magazine Lidl și Kaufland din lumea, precum și celor 220 de depozite și fabrici care produc produsele Ldil. Centrul de control IT își are sediul la periferia orașului Neckarsulm, în sud-vestul Germaniei. Astfel, Schwarz Digits a devenit unul dintre competitorii de top pentru marii operatori, precum Google, Microsoft sau Amazon Web Services. Punând accent pe protecția și confidențialitatea datelor, produsele de securitate cibernetică Schwarz Digits au ieșit deja în evidență și au convins reprezentanții clubului de fotbal Bayer Munchen.

”Motivul principal pentru noi – de a utiliza Schwarz – a fost suveranitatea digitală a ofertei. Nu există niciun produs comparabil disponibil pe piață”, se arată într-o declarație a clubului Bayer Munchen.

Germanul a preferat ca informațiile privind noul centru IT să fie cât mai secrete și abia în urmă cu ceva ani a început o campanie de publicitate pentru a angaja personal. Centrul de control a fost un important sponsor pentru jucătorii turneului de fotbal Euro 2024 și al echipei de ciclism Lidl- Trek Tour de France. În anul 2023, Forbes l-a numit pe afaceristul Dieter Schwarz drept cel mai bogat om din lume, cu o avere netă estimată de 47,2 miliarde de dolari – devenind astfel al 25-lea cel mai bogat om din lume.