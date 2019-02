Ce avere deținea de fapt Ileana Ciuculete + cât ar fi cheltuit Cornel Galeș pentru înmormântare. E vorba de…

La doi ani de la moartea Ilenei Ciuculete, au ieșit la iveală amănunte incredibile despre averea pe care o deținea îndrăgita interpretă de muzică populară. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, și detalii depre sumele colosale pe care le-ar fi cheltuit Cornel Galeș pentru înmormântare. (CITEȘTE ȘI: LA NUMAI 22 DE ANI, ÎNVÂRTE O MEGA-AFACERE & CONDUCE O MAȘINĂ DE 200.000 €!)

Cu toate că disputa dintre copiii Ilenei Ciuculete și Cornel Galeș a ajuns la final, la doi ani de la moartea fulgerătoare a celebrei interprete, detalii-bombă din dosarul partajului judiciar al averii au ieșit la iveală.

„Suma de 182.000 de euro a fost încasată cel mai devreme la data de 10.03.2017”

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor documente care arată ce avere deținea, de fapt, Ileana Ciuculete. În plus, Cornel Gales a susținut în fața instanței că a cheltuit 34.000 de euro pentru cele patru zile de spitalizare și pentru înmormântarea artistei.

”Similar, argumentul pârâtului G____ C_____ potrivit căruia din suma totală a mai rămas doar suma de 148.000 de euro este neîntemeiat întrucât pârâtul nu a prezentat înscrisuri doveditoare din care să rezulte cheltuielile pe care le-a efectuat cu spitalizarea și cu înmormântarea defunctei. În această ordine de idei, pârâtul nu a dovedit faptul că o parte din suma respectivă a fost destinată cheltuielilor menționate. În plus, din mijloacele de probă aflate la dosar rezultă să suma de 182.000 de euro a fost încasată cel mai devreme la data de 10.03.2017 (fila 21 vol. I), fapt pentru care nu se poate susține că a fost cheltuită o sumă totală de 34.000 de euro pentru 4 zile de spitalizare (numita N___ C_________ decedând la data 14.03.2017) și pentru cheltuieli de înmormântare”, se arată în documentele ce au intrat în posesia D.A.S.

Drepturile de autor și casa din Ștefăneștii de Jos

În plus, instanța a respins cererea pe care fiii artistei au depus-o pentru partajul unui imobil situat în localitatea Ștefăneștii de Jos, pe care Cornel Galeș l-ar fi achiziționat după moartea Ilenei Ciuculete, dar și al celor 50 de costume pe care băieții artistei au susținut că le-a lăsat moștenire mama lor.

”A învederat că nu au existat 50 de costume populare, ci mult mai puține, din care o parte însemnată a fost luată de către cei doi copii ai defunctei, restul fiind acordat conform datinilor, în timp ce mobilierul a fost înstrăinat odată cu imobilul din ___ Pârâtul a susținut că nu a ascuns existența drepturilor de autor, ci s-a omis, din eroare, includerea acestora în masa succesorală, iar reclamantul cunoștea calitatea defunctei de cântăreață de muzică populară.

A adăugat că imobilul din Ștefăneștii de Jos reprezintă bun propriu, fiind achitat și din venituri proprii ale pârâtului, motiv pentru care nu poate fi inclus în masa succesorală. În drept, pârâtul a invocat dispozițiile art. 1143 și urm. C. civ. și art. 980 C. proc. civ. În dovedire, pârâtul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriu și a probei testimoniale. În temeiul art. 258 alin. (1) rap. la art. 255 alin. (1) C. proc. civ., instanța a încuviințat pentru părți probele cu înscrisuri, planșe foto, martori și interogatoriu, socotindu-le admisibile potrivit legii și concludente”, se mai arată în actele magistraților.

Ce sume a fost obligat Cornel Galeș să le plătească fiilor Ilenei Ciuculete

Cornel Galeș a fost obligat de judecători să plătească celor doi fii ai Ilenei Ciuculete câte 34.000 de euro, cotă-parte din imobilul pe care l-a vândut cu suma de 91.000 de euro, dar și câte 6.000 de lei, cotă-parte din drepturile de autor. Potrivit deciziei judecătorilor, soțului Ilenei Ciuculete îi revine suma de 23.000 de euro, cotă-parte din banii încasati din vânzarea casei din Capitală, și 4.000 de lei din drepturile de autor. Decizia magistraților nu a fost definitivă, putând fi atacată cu apel.

”Ia act de renunţarea reclamantului la capătul de cerere privitor la partajul imobilului situat în comuna Băbana, jud. Argeş. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Sfetcu Marian Cristinel în contradictoriu cu pârâţii Galeş Cornel şi Sfetcu Valeriu-Mugurel. Constată că din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei Ciuciulete Neli, decedată la data de 14.03.2017, fac parte şi următoarele bunuri:

– suma de 91.000 de euro cu titlu de contravaloare cotă de 1 din imobilul situat în Bucureşti, …, înstrăinat la data de 09.03.2017 prin contractul de vânzare, autentificat sub nr. 1199 de SPN „Justus”;

– suma de 14.004 lei cu titlu de remuneraţii repartizate titularului drepturilor de autor Ciuciulete Neli de către CREDIDAM;

– suma de 1.971,64 de lei cu titlu de remuneraţii repartizate titularului drepturilor de autor Ciuciulete Neli de către UCMR-ADA.

Constată că suma de 91.000 de euro se cuvine părţilor în următoarea modalitate: suma de 34.125 de euro (cotă de 3/8) revine reclamantului, în calitate de fiu al defunctei Ciuciulete Neli, suma de 34.125 de euro (cotă de 3/8) revine pârâtului Sfetcu Valeriu-Mugurel, în calitate de fiu al defunctei Ciuciulete Neli, şi suma de 22.750 de euro (cotă de 1) revine pârâtului Galeş Cornel, în calitate de soţ supravieţuitor al defunctei Ciuciulete Neli.

Obligă pârâtul Galeş Cornel la plata către reclamant a sumei de 34.125 de euro (în echivalent lei la cursul BNR din ziua plăţii), precum şi la plata către pârâtul Sfetcu Valeriu-Mugurel a sumei de 34.125 de euro (în echivalent lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Constată că suma de 14.004 lei se cuvine părţilor în următoarea modalitate: suma de 5.251,5 lei (cotă de 3/8) revine reclamantului, în calitate de fiu al defunctei Ciuciulete Neli, suma de 5.251,5 lei (cotă de 3/8) revine pârâtului Sfetcu Valeriu-Mugurel, în calitate de fiu al defunctei Ciuciulete Neli, şi suma de 3.501 lei (cotă de 1) revine pârâtului Galeş Cornel, în calitate de soţ supravieţuitor al defunctei Ciuciulete Neli.

Obligă pârâtul Galeş Cornel la plata către reclamant a sumei de 5.251,5 lei, precum şi la plata către pârâtul Sfetcu Valeriu-Mugurel a sumei de 5.251,5 lei. Constată că suma de 1.971,64 de lei se cuvine părţilor în următoarea modalitate: suma de 739,365 de lei (cotă de 3/8) revine reclamantului, în calitate de fiu al defunctei Ciuciulete Neli, suma de 739,365 de lei (cotă de 3/8) revine pârâtului Sfetcu Valeriu-Mugurel, în calitate de fiu al defunctei Ciuciulete Neli, şi suma de 492,91 de lei (cotă de 1) revine pârâtului Galeş Cornel, în calitate de soţ supravieţuitor al defunctei Ciuciulete Neli.

Constată că asupra remuneraţiilor cu titlu de drepturi de autor părţile beneficiază de următoarele cote: reclamantul de o cotă de 3/8, în calitate de fiu al defunctei Ciuciulete Neli, pârâtul Sfetcu Valeriu-Mugurel de o cotă de 3/8, în calitate de fiu al defunctei Ciuciulete Neli, şi pârâtul Galeş Cornel de o cotă de 1, în calitate de soţ supravieţuitor al defunctei Ciuciulete Neli. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Ia act că reclamantul a declarat că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Obligă reclamantul la plata către pârâtul Galeş Cornel a sumei de 2.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 23.11.2018”, se arată în decizia magistraților.

Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie 2017

Cântăreața Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie 2017, la spital, din cauza unei boli incurabile. Încă din copilărie, Ileana Ciuculete a fost îndrumată să urmeze calea muzicii populare. Primii ani din viață i-au fost marcați de sărăcie, iar muzica a reușit să-i alunge tristețile. Cânta pe unde apuca și îi plăcea să asculte melodiile regretatei cântăreţe Maria Lătăreţu, supranumită „Privighetoarea Gorjului”. Primii bani i-a câștigat din muzică pe la 14 ani, la Filarmonica Oltenia a Craiovei și, odată cu trecerea anilor, a devenit una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară din România.

