Ce boală are fiica actorului Marius Florea Vizante: „Din păcate, copiii fac doar…” Dezvăluiri la Altceva cu Adrian Artene

Sâmbătă, 17 august, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost Marius Florea Vizante. Ediția a fost una specială, în care s-au abordat numeroase subiecte interesante și care merită urmărită. Actorul a vorbit deschis despre numeroase subiecte din viața sa, printre care și boala ce o macină pe fiica lui.

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Marius Florea Vizante a dezvăluit numeroase detalii interesante despre viața și cariera sa. De asemenea, actorul a vorbit și despre un subiect destul de sensibil. În urmă cu 10 ani, fiica acestuia a primit un diagnostic greu din partea medicilor, iar pentru o perioadă întreaga familia a trecut prin momente grele.

Mai exact, se pare că fiica lui Marius Florea Vizante suferă de Diabet Tip 1. Deși boala este ținută sub control, actorul mărturisește că începuturile au fost grele și a fost nevoie de efort din partea părinților pentru a înțelege cum își pot ajuta fiica și cum pot să îi ofere cele mai bune îngrijiri.

„Acum vreo 10 ani am aflat că fiica mea are diabet. Din păcate, copiii fac doar diabet de tip 1, ceea ce înseamnă insulino-dependent. De principiu, e foarte simplu… trebuie să administrezi insulină ca să echilibrezi carbohidrații pe care îi conține organismul. E, calculul ăsta este extraordinar de greu și durează o veșnicie, mai ales când e vorba de un copil.

Dislocă și un adult pentru asta, drept pentru care a trebuit să ne sacrificăm unul dintre părinți, să ne sacrificăm timpul pentru gestionarea diabetului copilului. Și, evident, a aflat și ea. Și asta a fost o perioadă cam de doi, atât a durat până când ne-am lămurit. Am studiat, am citit, am vorbit cu foarte mulți doctori, chiar am citit lucrări… să înțelegem ce e asta, cum putem face cel mai bine. Și aici am structurat foarte bine chestia asta: avem o situație… cum scoatem maximum din ea?! Și cred că nu scoatem maximul, dar scoatem cât se poate de bine, deocamdată, pentru că fiica mea este perfect viabilă.

E un copil minunat, un copil care învață bine, care se distrează bine, care gândește sănătos, care e iubit de toți prietenii și colegii. Sigur că ne mângâiem cu ideea că vom fi făcut și noi ceva bine dacă copilul e așa de reușit. Și pe deasupra e și talentată. E foarte muzicală și de vreun an și ceva s-a început să se ocupe serios de treaba asta. Studiază, face cursuri, să recupereze față de cei care au făcut muzică de mici și ambițiile ei sunt să urmeze cariera muzicală”, a mărturisit Marius Florea Vizante, în cadrul podcast-ului Altceva cu Adrian Artene.