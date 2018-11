Ce bombă sexy s-a făcut fiica lui Văru’ Săndel! Iulia participă la concursul de miss: „Sunt simpatică, vioaie și regină-aș vrea să fiu”

Toată lumea îl știe pe Văru’ Săndel, dar puțini sunt cei care o știu pe fiica lui! Vă spunem doar atât: Ioana s-a făcut o bombă sexy!

Nu e român care să nu îl ştie pe Văru’ Săndel şi să nu fi râs vreodată la glumele lui. Ceea ce puțini știu este că el are o fiică superbă care face ravagii în rândul suflării masculine. Iulia Pop este studentă la Farmacie însă… pe lângă faptul că este o studentă eminentă, mai este și frumoasă de pică! (CITEȘTE ȘI: VĂRU’ SĂNDEL S-A ÎNDRĂGOSTIT DE O BLONDĂ CELEBRĂ DIN SHOWBIZ! A ÎNCERCAT SĂ O PUPE, DAR CE A URMAT VEZI NUMAI ÎN FILME! CE I-A FĂCUT BLONDA)

Fiica lui Văru’ Săndel participă la concursul de Miss organizat de Societatea Studenților în Farmacie București. Iar prezentarea și apariția ei sunt de-a dreptul răvășitoare.

”Mă prezint cu bucurie celor care nu mă știu

Sunt simpatică, vioaie și regină-aș vrea să fiu.

Iulia Pop îmi zice lumea și vreau totul sau nimic,

Vreau să știu esențialul și din restu câte-un pic.

Dacă-mi vezi traseul vieții, multe curbe-o să găsești

În Arad m-a născut mama, am crescut în București.

Împinsă de idealuri, tenace și harnică,

Viața mi-a adus în brațe cartea de botanică.

Dar de mică știu zicala ce în minte mi-a rămas

Dacă ai carte ai parte… nu mă las și nu mă las.”, este prezentarea Iuliei Pop pe contul de Facebool al Societății Studenților în Farmacie București. (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!)

Văru’ Săndel, căsătorit cu Maria de aproape 20 de ani

Pe Văru’ Săndel lumea il cunoaște în toate ipostazele. Mai puțini cunosc însă povestea de dragoste pe care o trăiește de aproape 20 de ani alături de Maria, iubita lui soție pe care recunoaște că o iubește la fel ca în prima zi. Au trecut prin rele și bune împreună și au doi copii frumoși cu care se mândresc. (CITEȘTE ȘI: VĂRU’ SĂNDEL, DESPRE DRAMA DE CARE NIMENI NU ŞTIA! ARTISTUL, CU OCHII ÎN LACRIMI: ”PĂRINŢII MEI M-AU PĂRĂSIT DE TÂNĂR. AM CREZUT CĂ S-A SFÂRŞIT VIAŢA”)

Originar din Sălaj, crescut prin Cluj și alte colțuri ale țării, el și-a cunoscut soția în anul doi de facultate, când a luat drumul Bucureștiului și viața în propriile mâini.

„Eu veneam din Ardeal, unde oamenii alearga doar cand plouă. Noroc cu Maria, sotia mea, pe care am cunoscut-o in al doilea an de facultate. Intalnirea cu ea mi-a schimbat destinul. Nu stiu cum as fi rezistat fara ajutorul ei. Ne-am cunoscut intamplator, ea venind cu sora ei in vizita la colegul meu de apartament”, își amintea artistul.

La fel de impresionată a fost și Maria, care a simțit că și-a găsit sufletul pereche. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti face angajari)

„Eu visam de mică să mă căsătoresc cu un băiat în uniformă, iar Sandu avea în cameră un costum de amiral. Am crezut că e de la Poliție și am zis că mi-am găsit băiatul mult visat”, a spus în urmă cu mult timp Maria.