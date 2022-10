Ce „bunăciune”! Imagini incendiare cu iubita lui Karim Benzema, starul lui Real Madrid. A lucrat ca ospătăriță, iar acum este model în SUA | GALERIE FOTO

Karim Benzema a câștigat „Balonul de Aur” în gala care a avut loc, luni, la Paris. La eveniment, starul lui Real Madrid a fost însoțit de iubita lui, modelul Jordan Ozuna. CANCAN.RO vă prezintă imagini incendiare cu partenera atacantului francez.

Sadio Mane a ocupat locul 2, iar podiumul a fost completat de Kevin de Bruyne. Nu mai puțin de cinci trofee a cucerit Karim Benzema în sezonul trecut: Liga Campionilor, Campionatul și Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și Liga Națiunilor. În plus, a marcat 44 de goluri și a reușit 15 pase decisive.

Jordan Ozuna, iubita atacantului lui Real Madrid

La Paris, alături de Karim Benzema s-a aflat și Jordan Ozuna, actuala iubită a fotbalistului. În vârstă de 32 de ani, aceasta a lucrat ca ospătăriță la Hooters în Las Vegas, dar, recent, a parafat contracte cu mai multe agenții de modeling din SUA.

„A fost o noapte magică. Nimeni nu merita mai mult decât tine„, a scris Jordan Ozuna, pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu atacantul și „Balonul de Aur”.

Ce a declarat Karim Benzema după ce a primit „Balonul de Aur”

La rândul lui, după ce a primit „Balonul de Aur”, Karim Benzema l-a ridicat în slăvi pe Zinedine Zidane, un model pentru el.

„Bună seara, tuturor! Sunt mândru că am obținut acest trofeu. Am muncit enorm. Am avut mereu în minte motivația de a reuși. Zidane a fost mereu un model pentru mine, la fel și Ronaldo Nazario. Știam că nu există lucruri imposibile și poți să ajungi la ceea ce îți dorești. Mă bucur că munca mea a fost răsplătită. Am trecut și prin momente dificile. Sunt lyonez și nu pot să uit asta. Îi mulțumesc și actualului meu președinte, Florentino Perez„, a spus Karim Benzema, la scurt timp după ce a primit trofeul.