Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”

Atunci când vine vorba de mezeluri, românii sunt mari fani. Datele recente arată că 7 din 10 români mănâncă mezeluri săptămânal. Iar în fiecare lună un român consumă peste 1 kg de salam, parizer, crenvurști sau cârnați. Însă, nu cantitatea este problema, ci faptul că de cele mai multe ori aceste mezeluri sunt făcut din ingrediente îndoielnice. Testele de laborator au dovedit asta.

Multe dintre mezelurile pe care românii le găsesc în magazine sunt unele foarte proaste, din punct de vedere al ingredientelor. Apă, grăsime, zgârciuri, o lungă listă de aditivi şi foarte puţină carne, asta pare să fie rețeta producătorilor. Iar astfel de produse au efecte devastatoare pentru sănătate.

Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine

Multe dintre mezeluri conțin o combinație îngrijorătoare de ingrediente cancerigene. Producătorii sunt lăsaţi să pună pe raft produse care conţin carne doar pe etichetă. Se întâmplă asta pentru că legislaţia este extrem de permisivă. Ordinul care reglementează comercializarea produselor din carne nu a mai fost actualizat din 2006.

Un studiu recent arată că un platou cu crenvursti, salam, parizer, şuncă şi mititei conţine peste 120 de E-uri. De exemplu parizerul, care este adorat de mulți români, este unul dintre cele mai proaste produse, în realitate. Mai multe tipuri de parizer au fost analizate în laborator, iar rezultatele au fost dezastruoase.

„Cele trei probe de parizer aduse ne demonstrează faptul că parizerul este un produs ieftin. Raportul de zgârciuri la carne. Avem puţină carne. Cel mai scump ingredient este pus cât se poate de puţin. În rest avem emulsie de şoric, avem apa, alte ingrediente non-carnate. Nu este o neconformitate legată de siguranţă alimentară, este o neconformitate care ne afectează regimul nutriţional şi buzunarul”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Situația este asemănătoare și în cazul crenvurștilor. Rezultatele analizelor de laborator arată că și în cazul acestor produse carnea, ingredientul care ar trebui să fie principal, abia se regăsește.

„Era şi o glumă mai veche despre salamul cu cal şi pui al cărui ingrediente erau – un cal şi un pui. Cam la fel sunt şi aceşti crenvurşti cu pui, au puţin pui în ingrediente. Dar mai au si altceva, au un conţinut mare de calciu. Ne face pe noi să credem, deşi nu e declarat pe eticheta, avem carne dezosată mecanic. Şoricul în sine nu e o sursă de calciu. Emulsia e şoric de proastă calitate poate conţine resturi de os sau de zgârciuri, care pot aduce calciu în emulsie”, a mai spus Alexandru Cîrîc.

Rezultate similare s-au înregistrat și în cazul șuncii de Praga. Din cele nouă probe de parizer, crenvurști și șuncă de Praga, analizate în laborator, trei nu au trecut testul.

