Acasă » Altceva Podcast » Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”

Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”

De: Alina Drăgan 04/11/2025 | 20:28
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga /Foto: Pixabay

Atunci când vine vorba de mezeluri, românii sunt mari fani. Datele recente arată că 7 din 10 români mănâncă mezeluri săptămânal. Iar în fiecare lună un român consumă peste 1 kg de salam, parizer, crenvurști sau cârnați. Însă, nu cantitatea este problema, ci faptul că de cele mai multe ori aceste mezeluri sunt făcut din ingrediente îndoielnice. Testele de laborator au dovedit asta.

Multe dintre mezelurile pe care românii le găsesc în magazine sunt unele foarte proaste, din punct de vedere al ingredientelor. Apă, grăsime, zgârciuri, o lungă listă de aditivi şi foarte puţină carne, asta pare să fie rețeta producătorilor. Iar astfel de produse au efecte devastatoare pentru sănătate.

Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine

Multe dintre mezeluri conțin o combinație îngrijorătoare de ingrediente cancerigene. Producătorii sunt lăsaţi să pună pe raft produse care conţin carne doar pe etichetă. Se întâmplă asta pentru că legislaţia este extrem de permisivă. Ordinul care reglementează comercializarea produselor din carne nu a mai fost actualizat din 2006.

Un studiu recent arată că un platou cu crenvursti, salam, parizer, şuncă şi mititei conţine peste 120 de E-uri. De exemplu parizerul, care este adorat de mulți români, este unul dintre cele mai proaste produse, în realitate. Mai multe tipuri de parizer au fost analizate în laborator, iar rezultatele au fost dezastruoase.

Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc...
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

„Cele trei probe de parizer aduse ne demonstrează faptul că parizerul este un produs ieftin. Raportul de zgârciuri la carne. Avem puţină carne. Cel mai scump ingredient este pus cât se poate de puţin. În rest avem emulsie de şoric, avem apa, alte ingrediente non-carnate. Nu este o neconformitate legată de siguranţă alimentară, este o neconformitate care ne afectează regimul nutriţional şi buzunarul”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Situația este asemănătoare și în cazul crenvurștilor. Rezultatele analizelor de laborator arată că și în cazul acestor produse carnea, ingredientul care ar trebui să fie principal, abia se regăsește.

„Era şi o glumă mai veche despre salamul cu cal şi pui al cărui ingrediente erau – un cal şi un pui. Cam la fel sunt şi aceşti crenvurşti cu pui, au puţin pui în ingrediente. Dar mai au si altceva, au un conţinut mare de calciu. Ne face pe noi să credem, deşi nu e declarat pe eticheta, avem carne dezosată mecanic. Şoricul în sine nu e o sursă de calciu. Emulsia e şoric de proastă calitate poate conţine resturi de os sau de zgârciuri, care pot aduce calciu în emulsie”, a mai spus Alexandru Cîrîc.

Rezultate similare s-au înregistrat și în cazul șuncii de Praga. Din cele nouă probe de parizer, crenvurști și șuncă de Praga, analizate în laborator, trei nu au trecut testul.

Alimentul pe care românii nu îl mai cumpără din magazine. Care este motivul

Nu este un banc: Au apărut crenvurștii Dubai. Cât costă și unde pot fi găsiți

Tags:
Iți recomandăm
Meda Topîrceanu pregătește o seară de neuitat cu spectacolul „Cu drag, Maria Tănase”
Altceva Podcast
Meda Topîrceanu pregătește o seară de neuitat cu spectacolul „Cu drag, Maria Tănase”
A comandat o monedă în valoare de 3.300 de euro, dar a avut parte de un șoc. Când a deschis coletul, să cadă din picioare!
Știri
A comandat o monedă în valoare de 3.300 de euro, dar a avut parte de un șoc. Când…
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ...
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă ...
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă ...
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit ...
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate ...
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate la nașteri și cum a reacționat DSP când a aflat neregulile
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Vezi toate știrile
×