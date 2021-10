Ce coșmar a trăit Bianca Brad după ce s-a vindecat de cancer. “Plângeam și mâncam doar frunze. Ajunsesem la 46 de kilograme”

Bianca Brad a fost diagnosticată, în urmă cu șase ani, cu cancer la sân. A depășit, însă, momentul, iar în prezent se simte bine. Recunoaște, totuși, că o perioadă, după ce s-a vindecat, a trăit un coșmar, ajungând să mânânce frunze și să slăbească enorm.

Bianca Brad a fost greu încercată de-a lungul vieții. A pierdut o sarcină, după care a fost diagnosticată cu cancer la sân. A reușit, însă, de fiecare dată, să meargă mai departe, recunoscând că fără Dumnezeu nu ar fi avut nicio șansă.

(CITEȘTE ȘI: DRAMA PRIN CARE TRECE BIANCA BRAD DE MAI BINE DE 13 ANI. CE NU O LASĂ PE ARTISTĂ SĂ AIBĂ O VIAȚĂ LINIȘTITĂ)

Actrița a avut, însă, mult de tras pentru a-și reveni după ce s-a vindecat de cancer. Era cu moralul la pâmânt și tot timpul cu frica în sân, de teamă că maladia ar putea reveni în orice moment. La un moment dat, a decis să pună piciorul în prag și să-și continue viața, indiferent de consecințe. În prezent, și-a revenit dn toate punctele de vedere.

“Atunci am slăbit vreo 20 de kile, după care am tot slăbit, pentru că eram pe frică atunci, tot ce făceam eram mânată de frică, am slăbit fiind extrem de strictă și de exagerată. Nu mâncam cu ulei, sare, doar frunze, rumegam frunzele alea, plângeam și mâncam, pentru că era groaznic! Și pe stresul ăsta și pe faptul că nu mai mâncam nimic altceva decât frunze verzi și eventual nuci și măsline, fără pâine, fără nimic altceva, ajunsesem la 46 de kile, lucru care s-a văzut în poze.

Apoi mi-am dat seama că nu asta este calea și am început să îmi revin! Acum mai mănânc o prăjitură, dar nu un tort întreg sau nu mănânc în fiecare zi dar sunt cu măsură și nu mănânc mâncare procesată, din comerț, salamuri în niciun caz, am renunțat la genul ăsta de mâncare, mănânc mult vegan”, a spus Bianca Brad, potrivit click.ro.

Bianca Brad, diagnosticată cu cancer, în urmă cu șase ani. Cum arată meniul ei

În continure, Bianca Brad a dezvăluit și cum arată meniul ei într-o zi normală, ocazie cu care a făcut și câteva recomandări pentru cei care doresc să mănânce sănătos.

“De multe ori nu mănânc până la prânz. Țin post intermitent, de exemplu! Adică mănânc seara, pe la 7-8, în funcție de cum e ziua și până a două zi spre prânz, nu mănânc, doar beau apă sau mănânc o banană, un fruct, cel mult, sau la prânz salată, mâncare de linte. Ca și carne am introdus peștele, dar peștele de captură, nu din crescătorie, și carne, pui de țară, cei crescuți la sol. Recomand tuturor să nu mănânce pui când ies la restaurant decât dacă au garanția că se folosește pui crescut la sol, ceea ce nu se întâmplă, pentru că puii sunt crescuți cu hormoni și asta mâncând în mod frecvent, pentru că este o mâncare ieftină, duce la niște dereglări hormonale foarte mari!”, a mai spus Bianca Brad.

(NU RATA: BIANCA BRAD, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE: ”ÎN URMĂ CU 6 ANI AM FOST DIAGNOSTICATĂ CU CANCER LA SÂN!” CUM SE SIMTE, ÎN PREZENT, ACTRIȚA)