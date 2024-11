Ce crede Iustin Petrescu despre noua relație a fostei sale iubite, Marilu Dobrescu. Nu s-a ferit să spună tot: „Am aflat din...”

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au dat uitării relația amoroasă pe care au avut-o ani la rând. După „procedura secretă”, cei doi au anunțat că s-au separat. O lungă perioadă s-au chinuit să aibă un copil, însă nu au putut, din păcate. Povestea lor de iubire a ajuns pe butuci, iar despărțirea a fost inevitabilă. A trecut timpul și iată că ambii și-au găsit fericirea în brațele altcuiva. La scurt timp după ce influencerița a dat de veste că are un nou iubit și Iustin s-a afișat alături de noua parteneră. Ce părere are tânărul despre relația fostei sale?

Marilu și Iustin au mers pe drumuri diferite și n-a mai existat urmă de împăcare. Cunoscuta influenceriță și fostul ei iubit s-au separat, după ce ani la rând au încercat să devină părinți și nu au reușit. Au considerat că este mai bine să renunțe la relația lor pentru că nu se mai regăseau.

A trecut o perioadă bună de când au ales separarea și iată că și-au găsit alți parteneri. Marilu este într-o nouă relație, anunțul fiind făcut chiar de ea pe rețelele de socializare, iar Iustin la fel: și-a găsit sufletul pereche în altcineva.

CITEȘTE ȘI: Anunțul despărțirii lor i-a făcut pe mulți să plângă. Acum, și el și-a refăcut viața. Cum arată noua iubită, copia fidelă a fosteiâ

Ce crede Iustin Petrescu despre noua relația a lui Marilu Dobrescu

Bărbatul s-a afișat în compania noii iubite, imediat după ce Marilu a anunțat că trăiește o nouă poveste de iubire. Așa că, fanii celor doi, care i-au urmărit ani buni, s-au gândit că poate bărbatul a vrut să-i dea vreun semn fostei sale. Nici vorbă de așa ceva, însă! Iustin a lămurit situația, ba chiar și-a dat cu părerea despre noua relație a lui Marilu Dobrescu.

„Sunt fericita pentru Iustin dar nu prea înțeleg de ce s-au decis să își oficializeze relația la scurt timp după ce și fosta paternă a făcut-o”, a scris o internaută.

Replica lui Iustin nu s-a lăsat prea mult timp așteptată: „Nu a fost ceva gândit, ba chiar când am postat reel-ul celălalt am aflat din commenturi pentru că nu am mai urmărit. Mă bucur mult pentru ei și sper ca lumea să fie un pic mai blândă”.

CITEȘTE ȘI: Marilu Dobrescu a trecut prin clipe de panică în aeroportul din Australia! A fost prinsă cu minciuna în timpul interogatoriului