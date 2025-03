Ce declara Pepe despre Sali Levent, fix înainte ca artistul să fie dat afară de la Te cunosc de undeva: ”Ferească Dumnezeu!”

Recent, Sali Levent a fost dat afară din emisiunea Te cunosc de undeva. Producătorii de la Antena 1 nu i-ar mai fi acceptat comportamentul deviant și au decis să pună capăt colaborării. În urmă cu ceva timp, Pepe, prezentatorul showului, a vorbit despre actor, dar și despre cum se comporta în pauzele de filmare.

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO vă prezenta culisele celui mai recent scandal din Antena 1. Sali Levent a fost dat afară din sezonul cu numărul 21 al emisiunii Te cunoscut de undeva, acolo unde făcea echipă cu Nick de la N&D. Ei biee, conform surselor noastre, actorul a ajuns în stadiul în care i-a forțat mâna producătorilor de la Antena 1 din cauza conduitei sale nu tocmai profesionale. Mai exact, Sali Levent ar fi făcut un obicei din a se prezenta la emisiune în stare de… euforie (VEZI AICI DETALII)

Fix înainte ca producătorea de la Te cunosc de undeva să rupă contractul Sali Levent, Pepe, prezentatorul showului, se declara impresionat de parcursul actorului în emisiune. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegului său, că este un actor extrem de talentat și amuzant, dar și un cântăreț de excepție.

„Mă uitam la Sali. Sali Levent. Ferească Dumnezeu. Deci la prima emisiune, nu zic la ultimele filmate, că noi deja suntem jumătatea sezonului. Am râs atât de tare, de am ajuns acasă și nu puteam să dorm de râs. Doamne ferește! E actor. Dar cântă și foarte bine și se și distrează’, a spus Pepe în cadrul emisiunii Fresh by Unica.