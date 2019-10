O tânără din Răcari, Dâmbovița, trebuie să primească despăgubiri după ce mirele a părăsit-o, a doua zi după nuntă, pentru verisoara ei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații uluitoare despre procesul fără precedent. (CITEȘTE ȘI: MAI I-A RETRAS GARDA DE CORP LUI CUMPĂNAȘU)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan) a obținut detalii de ultimă oră în cazul tinerei mirese din Răcari care a fost lăsată baltă de mire după ce și-au sărbătorit uniunea. A doua zi după petrecere, bărbatul a fugit cu verișoara tinerei. (NU RATA: EX-SOȚIA CUNOSCUTULUI PREZENTATOR TV S-A CUPLAT CU UN AFACERIST DIN TIMIȘOARA)

Ar fi cheltuit 2.000 de euro numai pe chiria rochiei de mireasă

Fata şi-a dat fostul iubit în judecată, cerând despăgubiri pentru cheltuielile făcute cu organizarea petrecerii de logodnă şi a viitoarei nunţi, între care 2.000 de euro pentru închirierea rochiei de mireasă. Aceasta şi-a motivat acţiunea prin faptul că logodnicul, cu care a avut o relaţie cunoscută de multe persoane, urmând să se căsătorească, a părăsit-o după petrecerea de logodnă pentru o altă femeie, care este chiar verișoara ei. În acțiunea depusă la Judecătoria Răcari, tânăra a precizat că cel care trebuia să-i devină soţ a luat și banii primiţi de la invitaţi.

„În data de 18.08.2017 reclamanta a organizat logodna, efectuând cheltuieli de mare amploare, iar în ziua logodnei a organizat o petrecere în curtea locuinţei, cheltuielile pe care le-a făcut ajungând la suma de aproximativ 40.000 de lei.

A arătat reclamanta că a închiriat o rochie de mireasă de la un cunoscut designer vestimentar contra sumei de 2.000 de euro şi a plătit 2.100 de lei pentru efectuarea de coafuri pentru patru persoane şi totodată a cumpărat băuturi alcoolice în cuantum de aproximativ 5.000 de lei, la care s-au adăugat băuturi non-alcoolice şi a plătit şi suma de 1.000 de lei reprezentând onorariul lăutarilor. În data de 17.08.2017, bunicul său S. S. a scos suma de 6.500 de lei din banii de pensie pentru a cumpăra băuturile şi a primit ajutor financiar de la familia …. suma de 30.000 de lei”, explică magistrații.

Un dar de preț

“După ce invitaţii au venit ziua, în data de 18.08.2017, la locuinţa reclamantei, seara logodna s-a serbat la locuinţa pârâtului, unde au fost invitate peste 200 de persoane. Cel mai mic dar la petrecere a fost de 250-300 de euro, familiile care veniseră cu copii dând chiar şi 500 de euro, iar persoanele singure au oferit 150 de euro”, se mai arată în motivarea deciziei judecătorilor.

Atacuri de panică și coșmaruri, dar și umilințe

Povestea s-a sfârșit într-un mod absolut surprinzător, iar tânăra a susținut că a suferit traume după experiența umilitoare.

„Dimineaţă, la sfârşitul petrecerii, pârâtul a devenit agitat şi distant, a plecat să strângă cortul şi nu s-a mai întors, iar la câteva ore părinţii reclamantei i-au spus că acesta a fugit cu o fată pe nume E. Mai arată reclamanta că această veste a fost şocantă, suferind multe luni atacuri de panică şi având coşmaruri în fiecare noapte. Totodată, a fost o experienţă umilitoare şi în comunitatea mică în care locuieşte, iar umilinţa s-a accentuat când unii dintre invitaţi au venit să ceară înapoi darul financiar oferit, deşi toţi banii au rămas la pârât şi la mama acestuia”, precizează magistrații.

Decizia instanței

După un proces care a durat mai bine de un an, magistrații de Judecătoria Răcari au decis să-l oblige pe bărbat la plata unor despăgubiri materiale în valoare de 33.000 de lei, dar și a sumei de 1.000 de lei, reprezentând despăgubiri morale, la care se adaugă și suma de 2.100 de lei, sumă ce reprezintă cheltuieli de judecată.(NU RATA: AVEM IMAGINI DE ULTIMĂ ORĂ! RAMONA IOANA BRUYNSEELS A AJUNS LA SPITAL! MOTIVUL…)

”Soluția pe scurt: Admite, în parte, cererea având ca obiect «pretenţii», formulată de către reclamanta C. M, în contradictoriu cu pârâtul R. I. C. Obligă pe pârâtul R. I. C. să plătească reclamantei C. M, suma de 33.000 de lei, reprezentând despăgubiri materiale. Obligă pe pârâtul R. I. C. să plătească reclamantei C. M, suma de 1000 de lei, reprezentând despăgubiri morale. Obligă pe pârâtul R. I. C. să plătească reclamantei C. M. suma de 2.100 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu apărător şi taxă de timbru judiciar). Obligă pe reclamanta C. M. la restituirea ajutorului public judiciar către stat, în cuantum de 1.695 de lei, la rămânerea definitivă a hotărârii. Cu drept de apel în termen de 30 de zile. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Răcari. Pronunţată în şedinţa publica”, se arată în decizia magistraților de la Judecătoria Răcari.

