Probleme pentru Ramona Ioana Bruynseels, candidată la prezidențialele din 10 noiembrie 2019? Întrebarea vine după ce distinsa doamnă desemnată în cursa pentru Cotroceni de către Partidul Puterii Umaniste (PPU) a fost zărită îndreptându-se, cu pași grăbiți, de mână cu fiica sa cea mare, spre o cunoscută clinică medicală din nordul Capitalei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile, dar și detaliile incursiunii-fulger la medic.

Fără îndoială, Ramona Ioana Bruynseels este o persoană foarte apreciată de membrii Partidului Puterii Umaniste, din moment ce a fost aleasa lor pentru funcția de vârf, președinte al României! Femeia în vârstă de doar 39 de ani, dar care a demonstrat că poate duce pe umeri o asemenea ”povară”, împacă fără cusur viața de politician, atât de apăsătoare, cu aceea de familistă. Iar imaginile pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vi le prezintă sunt un argument solid! (CITEȘTE ȘI: RAMONA IOANA BRUYNSEELS, LA CUMPĂRĂTURI ALĂTURI DE FETIȚELE EI. CUM S-A ÎMBRĂCAT LA SHOPPING CANDIDATA LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE)

Weekend-ul trecut, Ramona Ioana a văzut că fetița cea mare nu e total OK, din punct de vedere al sănătății. Așa că, fără să stea pe gânduri, s-a îmbrăcat cât ai zice pește, și-a luat odorul de mânuță și s-a îndreptat direct către o clinică medicală. Din câte se pare, fetița candidatei pentru alegerile prezidențiale avea nevoie, urgent, de un consult medical.

Sigur, fetița nu a fost prea încântată de vizita la medic, așa că – abilă, cum sunt toți copii – a tras, cât a putut, de timp, mergând agale. Doar că nu a putut face față pașilor grăbiți ai mamei sale. Îmbrăcată într-o ținută de zi, elegantă, purtând pantofi cu toc și accesorii potrivite, Ramona Bruynseels a grăbit tempoul, decisă să ajungă la clinică pentru a rezolva problema. Și, în scurt timp, cele două au ajuns. Timp de o oră a zăbovit la secția de pediatrie Ramona Ioana Bruynseels, a cărei fetiță a fost supusă unui consult medical amănunțit. Conform informațiilor noastre, doamna care țintește funcția supremă în stat a răsuflat, la ieșire, ușurată.

Ramona Ioana Bruynseels, poveste de iubire demnă de scenariu de film

Ramona Ioana, candidat la Președinția României, este căsătorită cu Dominic, un bancher de talie mondială, fost președinte la BCR și First Bank. (NU RATA: RAMONA IOANA BRUYNSEELS ÎI FACE CONCURENȚĂ LUI CARMEN IOHANNIS. CE ȚINUTĂ A PURTAT CONTRACANDIDATA LUI KLAUS JOHANNIS DE ZIUA MARINEI)

Când s-au cunoscut, relația lor a părut imposibilă. “Eu eram încă foarte tânără, iar Dominic, actualul meu soț, era căsătorit în acel moment. Pentru că, acasă, mama mea m-a educat să respect familia, am încercat să rezist acelui sentiment. Am plecat cât mai departe de omul pe care îl iubeam. Am ajuns în America, m-am căsătorit cu altcineva, crezând că timpul și distanța pot stinge chiar și cele mai intense emoții. N-a fost așa”, a povestit candidata la prezidențiale.

“N-am putut să o pierd. Când am înțeles că ea este singurul om lângă care vreau și pot să trăiesc, am făcut totul că să o aduc înapoi”, a completat Dominic.

Sentimentele puternice nu s-au diluat, în ciuda trecerii timpului. Ramona și Dominic s-au reîntâlnit. Și au rămas împreună. Pare-se, definitiv. În 2012, și-au întemeiat o familie, pe care au oficializat-o anul trecut. Cei doi au împreună două fetițe minunate, Aryanna Maria și Aileen Ioana, pe care le iubesc mai mult decât orice pe lume.

Ramona Ioana Bruynseels, despre relația cu Dominic

Ramona Ioana a povestit că relația ei cu Dominic, cetățean britanic, are o istorie îndelungată, cu suișuri și coborâșuri. Așa cum, de altfel, se întâmplă între oameni adevărați. (VEZI AICI: RAMONA IOANA BRUYNSEELS, RADIOGRAFIE ÎN OGLINDĂ CU VIORICA DĂNCILĂ. ASTROLOGUL ROXANA LUȘNEAC CIORICEANU ÎȚI SPUNE CUM SUNT ÎN REALITATE CELE DOUĂ CANDIDATE LA PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI)

“Nu am nimic de ascuns. Viața m-a pus în situații în care am acționat cum am crezut eu la acel moment că era mai bine și din care am avut de învățat. Și am învățat! Însă pentru că, în lumea aceasta, sunt încă persoane dispuse la orice atac pentru a-și asigura o brumă de vizibilitate sau capital electoral, am decis ca, inclusiv pentru familia și copiii mei, să lămuresc deschis și transparent această temă. Eu, Dominic, fetițele mele, prietenii noștri și, îndrăznesc să cred, toți oamenii sinceri cu ei înșiși, știm că perfecțiunea, dacă există, reprezintă finalul unui lung efort de îndreptare a unor imperfecțiuni”, a mai spus Ramona, pentru CANCAN.RO.

