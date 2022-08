Ce este și cum te protejează iodura de potasiu. În ce moment se iau pastilele și de ce

Odată cu izbucnirea conflictului armat din Ucraina și bombardamentele care au avut loc în zonele centralelor nucleare de pe teritoriul ucrainean, oamenii se tem că ar putea exista posibilitatea unui atac nuclear din partea Rusiei. În plus, în ultima perioadă s-a discutat și despre distribuirea pastilelor de iodură de potasiu către populația de până în vârsta de 40 de ani. Ce este și cum te protejează iodura de potasiu? Află în ce moment se iau pastilele și de ce.

Pastilele de iodură de potasiu au revenit în atenția publicului, după incidentul care a avut loc în cursul zilei de duminică, 7 august, în Ucraina. Atunci, soldații ruși, în urma unor bombardamente la Centrala Nucleară Zaporojie, au afectat trei senzori de radiații. Potrivit instituțiilor specializate în controlul activităților nucleare, nivelul de radiații se află la valori normale. Însă, în condițiile în care ar avea loc un atac nuclear, specialiștii susțin că este utilă ingerarea pastilei care conține iod (iodura de potasiu), pentru a bloca iodul radioactiv. Ce este, cum te protejează și în ce moment se ingerează aceste pastile?

După ingerarea pastilelor cu iodură de potasiu, acestea te vor apăra în fața radiațiilor emise în urma unui posibil atac nuclear? Este o întrebare pe care multe persoane au adresat-o. Trebuie, însă, explicat ce conține, de fapt, medicamentul respectiv și de ce se ia în primele ore de la presupusul atac nuclear.

În primul rând, iodura de potasiu (KI) este un compus chimic, medicamentos, fiind utilizat în condițiile în care se produce un accident nuclear, pentru a preveni absorția de iod radioactiv în tiroidă. Cu alte cuvinte, iodura de potasiu, care trebuie administrată în mod corespunzător, va proteja doar împotriva radiațiilor interne. În plus, aceasta nu va proteja împotriva radiațiilor externe sau interne provenite de la alți radionuclizi decât iodul radioactiv. Medicamentul se regăsește fie sub formă de pastilă, fie sub formă de soluție suprasaturată.

În ce moment se ingerează iodura de potasiu și de ce

Pentru ca tratamentul să aibă eficacitate, pastilele trebuie luate cu două ore înainte de debutul eliberărilor de iod radioactiv. Dacă administrarea se efectuează la șase ore de la debutul eliberărilor de iod radioactiv, atunci eficacitatea va fi de 50%. După 24 de ore, efectele secundare ale consumului de iod stabil sunt mai grave. Acestea pot fi ingerate cu un pahar cu apă sau dizolvate. Medicii le recomandă celor care au tiroida sensibilă – gravide, bebeluși, copii, tineri. Comprimatele au o perioadă de valabilitate de şapte ani.

În 1986, iodura de potasiu a fost administrată, după accidentul nuclear de la Cernobîl

Un astfel de accident s-a produs în anul 1986, la Cernobîl. În data de 26 aprilie 1986, reactorul numărul patru al centralei nucleare a explodat, iar până la trei sferturi din teritoriul Europei au fost contaminate. După ce a avut loc catastrofa, autorităţile sovietice au evacuat sute de mii de persoane de pe un teritoriu de peste 2.000 de kilometri pătraţi, teritoriu care a rămas abandonat. Atunci, în atmosferă s-a împrăștiat iod 131 și iod radioactiv de scurtă durată.

