Ce este tetrapareza spastică, boala din cauza căreia a murit fiul lui Nelu Ploieșteanu

Tetrapareză spastică este forma cea mai severă de paralizie cerebrală, frecvent asociată cu microcefalie, epilepsie, retard mental. Sunt afectate toate cele patru membre, mersul chiar asistat de multe ori este imposibil și depinde de nivelul inteligenței copilului.

Tetrapareză spastică reprezintă forma cea mai gravă de diplegie spastică. Clinic, boala afecteaza toate membrele, insa mai accentuat pe cele superioare.

In pozitia supino (cu fata in sus) schema motorie este in extensie: bolnavul tine capul hiperextensie cu retractia umerilor si uneori toracele este retractat, membrele inferioare sunt in extensie, incrucisate, in adductie, intrarotate, chiar forfecate, se observa flexia plantara a piciorului, contractia adductorilor (ceea ce determina, in timp, luxatia de sold) . In pozitia prono (cu fata in jos) schema motorie este in flexie. Copilul bolnav NU ridica si nu roteste capul (nici macar pentru a respira), are bratele blocate sub torace, membrele inferioare fiind adesea in flexie. Apar de asemenea, tulburari de masticatie si nutritie, ceea ce va determina efectuarea alimenatiei cu ajutorul sondei.

Simptomele tetraparezei spastice

Simptomatologia asociata consta in strabism, atrofie optica, crize epileptice, retard grav, complicatii ortopedice (cifoscolioza, luxatie de sold). In forma usoara de tetrapareza spastica retardul este mediu, iar deplasarea se poate face dar patologic.

În decizia terapeutică a acestei boli se utilizează gradat metodele de la cele conservative până la cele radicale chirurgicale, uneori combinându-le în funcție de nivelul funcțional și gradul de severitate al spasticității. Progresia terapeutică este următoarea:

metode de prevenire a spasticității intervenții terapeutice-fizio-kinetoterapeutice posturare -ortezare

Metode de terapie fizicală folosite: