Ce face Cristina Dochianu, la 7 ani de când a plecat de la Antena 1. Ce nume are acum și cum arată fosta prezentatoare TV

Pe data de 10 iulie, Cristina Dochianu împlinește 39 de ani. În urmă cu 7 ani, era nelipsită de la Antena 1, dar de ani buni, a dispărut din lumina reflectoarelor. Fosta prezentatoare TV s-a retras din viața publică și se ocupat de creșterea copiilor săi. Nu doar că s-a schimbat enorm, dar nu mai are nici același nume.

În 2016, blondina devenea mamă pentru prima dată, odată cu nașterea lui Yvonne. N-ar fi fost cu putință să prezinte știrile cât timp trebuia să aibă grijă de cea mică, așa că a plecat de la Antena 1. Mulți se așteptau să o vadă, din nou, pe micile ecrane, dar acea zi nu a mai venit niciodată.

A renunțat la carieră pentru viața de familie

Cristina Dochianu a abandonat jurnalismul și, la un an după primul copil, l-a născut pe al doilea, Anais. Ulterior, fosta știristă l-a adus pe lume pe Nicholas, care are aproape 4 ani și pe Maria-Evelin Cristina, care a împlinit un an, vara aceasta.

Odată vedetă pe coperta Playboy, Cristina Dochianu a renunțat la numele ei de familie pentru cel al soțului, respectiv Fogarassy. Afaceristul îi face toate poftele și are grijă și de ea, și de cei 5 copii. Patru sunt născuți de blondină, iar cel mai mare este din fosta lui căsnicie.

Fosta știristă și afaceristul, un cuplu cu o poveste inedită

Cristina Dochianu și Cristian Fogarassy sunt un cuplu cu o poveste aparte. Chiar dacă abia se cunoscuseră în anul 2013, în același an, au făcut cununia civilă, ca la doar un an distanță să facă și nunta. Gurile rele spuneau că s-au grăbit, dar după ani buni, s-a dovedit contrariul, amândoi se pare că au făcut o alegere inspirată.

„Pot să spun că cererea în căsătorie a fost oricum, numai clasică nu. Pe scurt, iarna trecută am primit un cadou care avea atașată o felicitare.

În felicitare scria așa: „Sper să fie cel mai frumos cadou pe care îl puteai primi vreodată”. Am desfăcut cadoul și înăuntrul cutiei era o pereche de mănuși.