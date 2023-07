Ce face în pat Iulia Vântur, fosta vedetă de la Pro TV. O glumă despre secretele erotice ale blondei a dus la finalul unei relații de iubire

În anul 2011, povestea de iubire dintre Iulia Vântur și Marius Moga a ajuns la final. Cel care le-a „stricat” intenția de a se împăca a fost chiar Dan Badea, bărbatul cu care a fost căsătorit Lora. Totul a pornit de la o glumă, dar abia după ceva vreme s-a aflat adevărul.

În cadrul unui număr de stand-up, Dan Badea, prezentatorul de la iUmor, s-a gândit să ironizeze felul în care credea el că se manifestă Iulia Vântur în timpul unei partide de amor. Nu doar ea a fost luată în vizor de către comediant, ci și alte cupluri, dar, fără să-și dea seama, vedeta de la Antena 1 i-a stricat șansa de împăcare a lui Marius Moga.

„Era Iulia Vântur în public și am făcut o glumă cu ea și cu Moga. Mi-am imaginat cum fac dragoste diverse cupluri VIP care aveau meserii diferite. Am întrebat-o înainte dacă pot spune gluma cu ea și mi-a dat acordul. Și am zis: «Îți dai seama când fac ei dragoste și Iulia face „Aaaah!”, Moga, din reflex, zice; „Fals! Nu ești pe ritm!”».

Toată lumea a râs. Pe urmă m-am întâlnit cu Moga în altă parte și mi-a zis: «Băi, eram puțin certați și veneam la ea cu un buchet imens de trandafiri, că știam că e la spectacol. Fix atunci ai zis tu gluma aceea… Am aruncat buchetul și am plecat». Se mai întâmplă și de-astea, dar oamenii inteligenți nu se supără”, povestea Dan Badea, în urmă cu ani buni.

Iulia Vântur și Marius Moga au fost împreună patru ani

Cei doi artiști s-au cunoscut în anul 2007 și, la scurtă vreme după acel moment, s-au cuplat. Doar 4 ani au stat împreună, dar au rămas în relații bune. În urmă cu ani buni, Iulia Vântur a spus chiar că a avut ce învăța de la Marius Moga, dar că nu regretă separarea.

„Am iubit. Am rămas în relații foarte bune cu oamenii care au fost în viața mea. Nu mi-a părut rău pentru nicio relație. Am învățat din toate. Marius e un special, foarte creativ, asta m-a fascinat la el. E un om de la care am învățat multe, am crescut mult. Alături de astfel de oameni, creativitatea mea explodează. M-a inspirat mult. Poate că l-am inspirat și eu.

Marius e un om curajos, crede în visurile lui și nu renunță niciodată. Nu îmi pare rău că s-a terminat. S-a terminat atunci când trebuia”, a declarat Iulia Vântur, potrivit wowbiz.ro.

