Ce face medicul Cristian Georgescu, la 4 ani de la divorțul de Anca Țurcașiu. A anunțat în direct că va deveni bunic!

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au ales să meargă pe drumuri diferite, în urmă cu patru ani. În 2022, însă, medicul și-a găsit liniștea în brațele unei alte femei care, de altfel, a fost cerută în căsătorie! Deși la început au preferat să fie discreți, acum s-au afișat împreună, la un eveniment. Totodată, a oferit și o veste care a generat bucurie: va deveni bunic!

Anca Țurcașiu și medicul Cristian Georgescu au ales să divorțeze în anul 2020. Cei doi au avut o relație timp de 22 ani. În procesul de vindecare a rănilor lăsate de separarea legală, actrița în vârstă de 53 de ani nu a fost singură, ci l-a avut pe tatăl ei alături. La doi ani distanță de la divorț, fostul soț al actriței a ales să își ceară iubita în căsătorie. Deși la început au preferat să fie discreți, fără să se afișeze în public, de data aceasta au mers împreună la un eveniment. Mai cu seamă, la aniversarea milionarului Cristian Țânțăreanu, cel care, de altfel, i-a fost naș la nunta cu actrița!

Printre altele, fostul soț al Ancăi Țurcașiu a vorbit despre plăcerile personale. Are o înclinație aparte către călătorii, având deja programată încă una. Vacanța se va desfășura în Hong Kong și Coreea. De asemenea, a făcut un anunț, și anume că va deveni bunic!

„Anul acesta am fost în Deltă cu gașca noastră de prieteni, am fost vreo 22 de camere, prieteni mulți, ca de obicei. Am început cu dreptul ca să zic așa. A fost o petrecere minunată și de atunci o ținem tot așa. Acum ne pregătim să plecăm și într-o mică vacanță: Hong Kong și Coreea, trei săptămâni. Anul trecut am făcut Japonia o lună și anul ăsta, din Asia, asta a mai rămas. Am avut o dorință de a vedea în fiecare an câte un stat sau orașe din state și în general le-am făcut pe cele la distanță. În Europa nu prea am fost. Am zis să le fac acum la tinerețe pe cele la distanță și vedem mai târziu. În iunie voi devenit bunic. (…) Va avea o fetiță și să fie cu noroc”, a spus medicul, la Antena Stars.