Ce face Oana Roman atunci când este departe de Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman nu se dă înpoi de la nimic

Oana Roman a trecut, recent, printr-o perioadă trustă, mama sa având din nou probeleme de sănătate. Pentru a se relaxa după asemenea probeme, fiica lui Petre Roman a plecat într-o scurtă vacanță doar cu fiica sa

Însă, chiar dacă locuința nu este rămasă singură, acolo rămânând Marius Elisei, Oana Roman ține să verifice ce se întâmplă în casă, dacă fiecare este „la postul” său.

Oana Roman își spionează soțul când pleacă de acasă?

Aflată într-o scurtă vacanță la mare doar cu fiica sa, vedeta a postat pe rețelele socială o imagine din locuința sa. Oana Roman are camere de filmat peste tot în casă, locuința fiind monitorizată de o firmă de securitate. Astfel, Oana Roman are acces la imagini din fiecare colț al casei, doar accesând telefonul. Potrivit unei imagini postate în mediul online, se pare că supă ce a dormit puțin la prânz, fiica fostului premier a vrut să vadă ce se întâmplă acasă, iar pe ecranul telefonului i-a apărut Marius Elisei și cei doi câini ai familiei odihnindu-se.

„Am dormit o oră și tare bine a fost. Între timp, acasă… se doarme la greu”, a scris Oana Roman în descrierea imaginii publicate pe Instagram.

Cu ce probleme de sănătate se confuntă Mioara Roman

Mama Oanei Roman suferă de pareză la mâna dreaptă, pe care nu o mai poate folosi deloc. Ea a trebuit, astfel, să învețe cum să mănânce cu mâna stângă.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.

Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în urmă cu ceva vreme.

