Ce gafă! Denisa a vrut să-l surprindă pe Flick, dar s-a făcut de râs în fața tuturor. A fost taxată imediat

Denisa Flicea și Flick trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni și împreună au o fetiță minunată. Cei doi amorezi sunt destul de prezenți în mediul online, mai ales vedeta care ține legătura constant cu urmăritorii ei. De curând, aceasta i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, însă a făcut o gafă fără să vrea. Au existat persoane care au taxat-o imediat. Iată despre ce a fost vorba!

Denisa Flicea și Flick au aniversat 4 ani de iubire, iar vedeta a ținut să împărtășească acest lucru cu urmăritorii ei din mediul online. Influencerița a postat o fotografie cu soțul ei de la nuntă, alături de o descriere emoționantă. Doar că, mesajul a ajuns să fie taxat de unii internauți, pentru că Denisa ar fi făcut o greșeală. Ideea ei a fost frumoasă, însă i-a scăpat o mică eroare în text și a ajuns să fie criticată pentru acest lucru. Oamenii au sesizat imediat ce era neregulă în mesajul ei pentru Domnul Rimă!

„4 ani de când l-am întâlnit pe regele inimii mele și am devenit oficial o prințesă. @flick_domnulrima mea pentru totdeauna”, a scris Denisa, în mediul online.

Denisa Flicea a făcut o gafă în mesajul pe care i l-a transmis public lui Flick

Denisa a dat-o în bară atunci când a vrut să-i transmită un mesaj lui Flick, cu ocazia aniversării lor. Vedeta a scris un text în engleză, în care s-ar fi strecurat unele greșeli. Ei bine, acestea n-au fost trecute cu vederea de către unele persoane care au sesizat erorile.

Cel mai probabil, în descrierea fotografiei ei, Denisa a scris prima dată cuvântul „regină” în engleză, însă cineva i-a comentat că l-a scris greșit. Există posibilitatea ca apoi influencerița să-l fi modificat cu „prințesă”, însă rolul acestui cuvânt nu se potrivește cu mesajul. Greșeala ei a stârnit hohote de râs pe internet.

„Vezi că ai scris queen greșit”, i-a atras atenția cineva.

Altă persoană i-a transmis: „If you met a king you became a queen not a princess! Happy Anniversary!” („Dacă întâlnești un rege atunci devii o regină, nu o prințesă. Aniversare fericită”).