Cum și-a cunoscut Domnul Rimă soția, de fapt. Așa l-a cucerit Denisa pe Flick: ”Abia începuse pandemia”

Flick trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Denisa Flicea, femeia în brațele căreia și-a găsit fericirea și liniștea. Cu toate acestea, puțini știu cum s-au cunoscut cei doi, de fapt! Cum a încercat să o ajute Domnul Rimă pe cea ce urma să îi cucerească inima?

Denisa Flicea i-a schimbat radical viața lui Flick, iar împreună și-au întemeiat o familie frumoasă și împlinită. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu patru ani, mai exact în anul 2020. La acea vreme era pandemie de COVID-19, iar totul a început cu un mesaj trimis pe o rețea de socializare.

La acel moment, Denisa Flicea își dorea să își promoveze școala de dezvoltare personală din Oradea, iar Flick nu a mai stat pe gânduri când a văzut și s-a oferit să o ajute. Cei doi au discutat ceva vreme, după care au început să se apropie din ce în ce mai mult.

De la vorbitul prin mesaje s-a trecut ușor la discutatul la telefon, iar cu timpul și-au dat seama că se potrivesc. Flick a fost atras imediat de frumusețea Denisei Flicea, care nu era fana lui. Au ieșit la prima întâlnire, după care au urmat multe altele. Așa a evoluat povestea lor de dragoste.

„Discutând cu cineva de la marketing, dându-i planuri tarifare și nu știu ce, ea și-a făcut niște calcule și și-a dat seama, că ei i-au recomandat să lucreze mai bine cu un influencer, și a ajuns să îmi scrie mie. Știa că sunt la Radio ZU, nu mă urmărea, nu era vreo fană. Mi-a scris, eu i-am răspuns. Mesajul, eu nu o urmăream, ea nu mă urmărea, intră la „others’ pe Instagram și am văzut mai târziu, peste câteva zile. Am văzut mesajul ei, nu ascund faptul că am văzut poza, am văzut că este o femeie frumoasă și o oportunitate de business în același timp”, a adăugat Flick.