Ce i-a spus femeia de la casă lui Karmen Minune. Vedetei i s-a schimbat instant starea de spirit

Karmen Minune le-a dezvăluit fanilor o ”pățanie” dintr-un supermarket. Vedeta a rămas mască când a intrat în discuție cu o femeie de la casă.

Zilele trecute, Karmen Minune s-a dus la supermarket ca să facă niște cumpărături necesare pentru casă, dar și pentru fetița ei. După ce a luat tot ce avea nevoie, fiica lui Adrian Minune s-a dus la casă ca să achite tot. În acel moment, angajata magazinului a întrebat-o dacă vrea o pungă. Artista a răspuns negativ, iar apoi femeia a continuat cu seria întrebărilor.

”Vreau să vă spun că fata de la magazin mi-a schimbat starea. Am luat pampers pentru Sofia și am ajuns la casă. M-a întrebat dacă vreau pungă, i-am zis că nu vreau pungă. S-a uitat la mine așa și mi-a zis: „Auzi, tu ce mănânci, că ești bună rău?”. Băi, mi-a schimbat toată ziua, toată starea. Complimentul ăsta a venit de la o femeie! Tare rău de tot!”, a povestit Karmen Simionescu pe Instagram.

Și, ce-i drept, Karmen arată demențial! Nu doar că a revenit la formele dinainte de sarcină, ci s-a și tonifiat după ce a mers la sală. Unde mai pui faptul că și-a pus și implanturi mamare. Nici n-ai spune că e mămică!

Karmen a cântat prima oară la ziua de naștere a tatălui său

Până mai ieri, Karmen Minune era o copilă timidă și visătoare. Iată că timpul a trecut și fiica celebrului manelist s-a transformat în femeie. A devenit soție și mamă, iar pe plan profesional și-a îndeplinit visele și a urmat pașii tatălui său.

Karmen avea doar 14 ani când a cântat pentru prima oară în public. S-a întâmplat chiar de ziua tatălui său: ”De ziua lui, el era naș, l-am păcălit că plec într-o tabără și la 12 noaptea am intrat în sala de eveniment, era lumina stinsă și a apărut un far pe mine, eram într-o rochie de seară, așa cum tata nu m-a mai văzut, știindu-mă copilul lui mic care nu iese în lume așa aranjat și cu rochii și machiaj, el era undeva în încăpere, m-a văzut și a început să plângă. Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că pentru asta sunt făcută, pentru că am simțit energia oamenilor și cât de plăcut este să vezi că oamenii sunt receptivi și impresionați de tine”, a mărturisit Karmen.