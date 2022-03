Doi dintre cei mai cunoscuți vloggeri de la noi au “rupt” internetul prin colaborările lor! De câte ori se întâlnesc Selly și Dorian Popa, se lasă cu vizualizări, dar cât sunt de prieteni, de fapt? Cum îl descrie Selly pe Dorian și ce relație au ei în spatele camerelor de filmat, aflați de la CANCAN NEWS.

Selly și Dorian Popa au o prietenie care îi leagă deja de patru ani, bazată atât pe colaborări care iau cu asalt internetul, cât și pe întâlniri ascunse de ochii curioșilor. Ultimul clip postat alături de Dorian, pe canalul de YouTube al lui Selly, înregistrează aproape 700 de mii de vizualizări, semn că publicul îi vrea împreună pe cei doi.

„E unul dintre puținii oameni din industria asta mega-punctual, mega-serios”

Pentru gurile rele, care afirmau că în showbizul românesc nu există prietenii, Selly dezvăluie că Dorian Popa i-a fost întotdeauna aproape, chiar dacă, de multe ori, relația lor nu a trecut de un anumit prag.

“Ne cunoaștem din 2018, dacă nu mă înșel. Ne întâlnim de multe ori și nu filmăm, dar, dacă nu filmăm, nu ne vezi, deci nu ai de unde să știi. Avem o relație foarte OK, nu suntem nici «la cataramă», adică o prietenie din aia de «best friends forever», dar avem o relație super-bună. E unul dintre puținii oameni din industria asta mega-punctual, mega-serios, întotdeauna dispus să te ajute. Întotdeauna am apreciat asta la el.

Am apreciat întotdeauna sfaturile lui și eu de fiecare dată când am putut l-am ajutat înapoi și am apreciat întotdeauna energia lui și optimismul de care dă dovadă.

El deja făcea vlog când noi ne-am cunoscut, nu mai știu câți abonați avea atunci, însă mi-a plăcut stilul lui și de atunci am rămas în relații super-bune!”, a povestit Selly, în podcastul lui Horia Brenciu.

