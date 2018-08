Ce înseamnă hashtag

Toată lumea vorbește în mediul online despre faimosul hashtag. Totuși, nu mulți știu ce înseamnă hashtagul și cu ce se mănâncă acest „diez” așezat în fața unui cuvânt pe diferite rețele de socializare. (Reduceri mari la jocuri PC )

Un hashtag este, de fapt, un cuvânt sau o frază, precedate de semnul #. Este o modalitate de a înștiința internauții prin etichetarea tipului de conținut. Astfel, dacă cineva are o postare pe Facebook sau Instagram și folosește hashtagul #shtiu, la un simplu click se vor grupa toate mesajele care conțin hashtagul #shtiu. Cu alte cuvinte, hashtagurile ordonează un subiect în acelaşi loc, fără a fi nevoie de o pagină specială.

Astfel, cuvintele cheie care apar în mesajele de blogging și rețele de socializare precum Facebook, Twitter, Google+ sau Instagram pot fi etichetate prin inserarea semnului #. Printre cele mai căutate hashtaguri din România se numără #rezist, #love, #instagood, #romania, #travel.

Semnul # are mai multe semnificații

Semnul # are mai multe semnificații, fiind folosit în câteva domenii destul de diferite. În engleză i se spune pound key, apare pe orice tastatură de telefon și e tasta care dă o comandă sistemului de operare din rețea. E ca un enter. Cei care au multe conferințe prin telefon deseori aud ”enter your conference code followed by the pound or hash sign key”. O altă denumire a sa este chiar hash. Simbolul poate fi la fel de bine utilizat ca o prescurtare a cuvântului number fiind mult mai ușor să scrii Mambo #5 decât Mambo number 5.

În muzică, deși într-o formă desenată ușor modificată, se referă la alterarea unui sunet. Se pune în fața unei note pe portativ (sau la începutul portativului pentru a se aplica întregii piese) pentru a anunța că nota respectivă suferă o alterație. Alterația asta nu înseamnă că strică nota ci doar că e cântată un pic mai sus.

Cum se creează (definește) un hashtag? Orice cuvânt care are semnul diez (#) în față este considerat hashtag. Cuvântul nu poate conține caractere speciale precum minus, plus, egal, virgulă, punct și virgulă, semnul întrebării, semnul exclamării ș.a., singurul caracter care poate fi folosit pentru delimitarea mai multor cuvinte într-un hashtag este underscore (_). Când se folosește hashtag-ul Orice postare de pe rețelele sociale care se adresează utilizatorilor publici este indicat să conțintă hashtag-uri relevante pentru conținut, pentru a grupa și promova postările în căutările efectuate online. Atunci când un alt utilizator efectuează căutări, postările care conțin hashtag-uri vor fi afișate înaintea celor care nu conțin hashtag-uri, deși poate au conținut foarte asemănător. Cu alte cuvinte, postarea ce conține hashtag-uri va fi clasificată în funcție de cuvintele specificate, iar utilizatorii care caută sau au interese ce includ cuvintele ca hashtag vor găsi mai ușor conținutul publicat, acesta putând fi descoperit de oricine.

Cum se folosește hashtag-ul?

Hashtag-ul este destinat pentru a fi folosit pentru orice cuvânt care este definitoriu pentru conținutul unei postării. Cuvintele de legătură, de exemplu ‘și’, ‘sau’, ‘ori’, ‘de’ etc., și în general cuvintele irelevante pentru conținutul postării nu trebuie folosite cu hashtag, folosirea acestora fiind inutilă, ba chiar dăunătoare pentru imaginea publică a celui care postează pe rețelele sociale. Dacă se dorește folosirea mai multor cuvinte drept hashtag se poate folosi caracterul underline pentru delimitare sau, mai bine, se poate alipi toate cuvintele într-un singur cuvând, fiecare dintre ele scris cu prima literă mare (exemplu: #folosireHashtag sau # FolosireHashtag). Numărul de hashtag-uri este într-o oarecare măsură dependent de mărimea postării, de regulă 1-2 hashtag-uri fiind îndeajuns pentru a putea specifica topicul unei postări sau pentru a promova o campanie, imagine sau interes.

Hashtagul a luat naștere în 2007, pe data de 23 august. Pentru prima dată a apărut pe Twitter. Primul hashtag folosit vreodată a fost #barcamp, și a fost postat de către Chris Messina (co-fondator Uber) în Twitter. Barcamp este o grupare care organizează conferințe despre tehnologie și internet. Cel mai distribuit hashtag din istorie, cu peste un miliard de tweet-uri la activ, este #nowplaying.