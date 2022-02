Paula Seling e prezentă în industria muzicală încă din anul 1995 și, în timp, a realizat care a fost cel mai mare „minus” al carierei sale. Cântăreața dezvăluie ce a „ținut-o” departe de unele proiecte, dar, în aceeași măsură, a și ajutat-o să fie cooptată în diferite producții TV.

Paula Seling a demonstrat, de-a lungul timpului, că este talentată și că poate face față oricărei provocări. De numele artistei sunt legate evenimente muzicale importante, precum participarea la Eurovision 2010, unde a cântat alături de Ovi – în finala de la Oslo – și a câștigat locul 3, dar și colaborarea cu nume sonore precum Al Bano, Anita Doth și mulți alții.

„Întotdeauna am fost ultra-sinceră, n-am știut să fiu diplomată”

Cu toate acestea, artista recunoaște că au fost momente în care a avut de pierdut din cauza temperamentului ei.

(VEZI AICI: PAULA SELING, VICTIMA HACKERILOR)

“Au fost și piese pe care le-am refuzat și după aia mi-a părut rău și mi-am dat seama că am refuzat în momente în care aveam senzația că simt un pic mai altfel. Eu am avut o chestie, întotdeauna am fost ultra-sinceră, n-am știut să fiu diplomată, n-am știut să păcălesc lucrurile. Întotdeauna, când am avut ceva de zis și m-a preocupat ceva, am zis, chiar dacă mi-a făcut rău, au fost momente când mi-am dat seama că sunt și fraieră.

Am fost invitată în diverse contexte să îmi dau cu părerea pe ici, pe colo, să dau note și, pentru că întotdeauna am făcut ce am crezut, mi-am luat scatoalce!”, a povestit Paula Seling în emisiunea “theXclusive” de pe YouTube.

Ce surprize vă mai așteaptă la CANCAN NEWS

Anca Serea și-a aniversat ziua de naștere, alături de copii și familie. Ce dorință și-a pus prezentatoarea când a suflat în lumânările de pe tort, dar și ce cadouri a primit de la cei dragi, aflați în exclusivitate de la CANCAN NEWS.

(CITEȘTE AICI: CUM A ÎNCEPUT, DE FAPT, RELAȚIA DINTRE ANCA SEREA ȘI ADI SÎNĂ)

Iar Cheloo își recunoaște latura mai puțin sociabilă, după ce s-a întors din raliul Dakar.

Zilele petrecute în deșert, printre dunele de nisip, par să-l fi determinat pe juratul de la “iUmor” să dezvăluie că nu este tocmai un fan al interacțiunilor cu oamenii, detestând uneori să facă poze cu admiratorii săi.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.