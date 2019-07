Paula Seling, victima hackerilor: ”Cineva a încercat să îmi ia pagina și a reușit. A folosit-o în scopuri neortodoxe”

După ce mai multe vedete au fost victimele hackerilor, iată că și Paula Seling a căzut în plasa lor.

Este un adevărat fenomen! Se fură conturi de Instagram și Facebook într-o veselie. Iar ultima victimă care a căzut plasă hackerilor este nimeni alta decât Paula Seling. Pe pagina oficială a artistei, o persoană postează fotografii indecente, lucru care a supărat-o la culme pe Paula Seling, pe bună dreptate. (CITEȘTE ȘI: PAULA SELING S-A ÎNTÂLNIT CU PAPA FRANCISC: ”SUNT RĂMASĂ FĂRĂ CUVINTE…”)

“Eu am avut o pagină de artist, am construit-o de 11 ani, ajunsesem la jumătate de milion de următor. Am grijă mare la conținut, încerc să promovez lucruri bune. Cineva a încercat să îmi ia pagina, și a reușit, și a folosit-o în scopuri neortodoxe, în scopuri în care nici urâte coșmaruri nu m-am gândit. Aș vrea să comunic tuturor care sunt abonați la pagina mea să nu ia în continuare tot ce se postează acolo.

Este suspendată în România pagina. Sunt victima unui atac menit să mă discrediteze. Cu pagina mea privată eram administrată, am fost scoasă de la administrator și cineva m-a scos și postează în numele meu tot felul de lucruri.”, a declarat Paula Seling la Răi Da Buni.

Paula Seling este căsătorită cu Radu Bucura

Paula Seling s-a născut pe 25 decembrie 1978, la Baia Mare. În 1997, vedeta a absolvit Liceul „Gheorghe Şincai” din oraşul natal, iar apoi Şcoala Superioară de Jurnalistică din Bucureşti. De asemenea, a studiat canto şi pian. Talentata artistă s-a căsătorit în 2009 cu Radu Bucura. (Super oferta verii: telefoane Samsung la preț redus cu abonament + voucher Blue Air)

“Radu și cu mine suntem oameni mari acum și înțelegem cât de important este să accepți că, așa cum sufletul omului evoluează pe parcursul vieții, așa și iubirea evoluează pe parcursul ei, fiind un echilibru între minte, suflet și trup. Sunt oameni care spun că o căsnicie înseamnă și compromis. Dar folosirea acestui cuvânt depinde de perspectiva şi de felul în care, interior, reușești să îţi reglezi intersectarea dintre compromis și dăruire.

Mulți ani am evitat să vorbesc despre relația noastră din aceleași motive pentru care, iubind şi înțelegând fragilitatea unei flori, nu o lași în bătaia vântului și a prafului, oricât de frumoasă ar fi și chiar dacă un sentiment de împlinire te-ar putea păcăli să o expui”, a mărturisit Paula Seling în cadrul unui interviu oferit jurnaliștilor de la okmagazine.ro. (Pleacă în vacantă cu net 4G NELIMITAT, Samsung și voucher Blue Air de 100 de Euro!)