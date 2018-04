Deși agentul lui Avicii a confirmat moartea fulgerătoare în urmă cu mai bine de 10 ore, fosta lui iubită nu a avut nicio reacție până acum. Raquel Bettencourt este cunoscută în lumea showbiz-ului internațional. Ea lucrează ca model și este blogger-iță.

Raquel Bettencourt, fosta parteneră a lui Avicii, nu și-a exprimat deocamdată regretul dispariției artistului. Contactați de jurnaliștii de la newsweek.com, reprezentanții frumosului model au refuzat să facă vreun comentariu. Unii dintre fani s-au întristat când au aflat că agenții fostei iubite a lui Avicii nu au dat nicio declarație în legătură cu vestea tristă din lumea muzicii.

Ultima postare a lui Raquel Bettencourt a fost făcută cu câteva ore înainte de anunțul agentului lui Avicii. Modelul apare întro-o poză pe care a făcut-o la Festivalul de Muzică și Arte Coachella, care are loc în Indio, un oraș din California. Evenimentul a început pe 13 aprilie și se va încheia mâine.

Apr 20, 2018 at 8:03am PDT

Raquel Bettencourt, fosta prietenă a lui DJ Avicii cu care s-a iubit în trecut

Raquel Bettencourt are 31 de ani și este din Canada. Bruneta focoasă defilează pe cele mai importante podiumuri din lume și manageriază un site de modă și frumusețe, care se numește Raquel Natasha.

DJ Avicii și Raquel Bettencourt au format un cuplu mai bine de un an. Cei doi chiar au locuit împreună în vila artistului pe care o deținea în Los Angeles, California, potrivit jurnaliștilor de la Us Weekly. Din nefericire, relația lor nu a fost una cu final fericit, iar în 2014, au decis să meargă pe drumuri separate în viață.

Boala de care suferea DJ Avicii, Tim Bergling

Avicii suferea de pancreatită acută, potrivit Daily Mail.Când i-a anunțat dispariția, agentul său a spus că nu vor fi făcute publice alte informații despre această veste tristă.



„Anunţăm cu profundă tristeţe pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. El a fost găsit mort în Muscat, Oman, în după-amiaza zilei de vineri, 20 aprilie. Familia este devastată şi cerem tuturor să arate respect în aceste momente dificile. Nu vor mai fi făcute alte comentarii”, a declarat agentul lui Avicii.

Avicii voia să se retragă din lumea muzicii

În 2016, el a anunţat că va renunţa la show-uri, iar în luna august a aceluiaşi an l-a susţinut pe ultimul, în Ibiza. Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării de sănătate.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy – pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One”, „Wake Me Up”, „You Make Me”, „X You”, „Hey Brother”, „Addicted to You”, „The Days”, „The Nights” şi „Waiting for Love”. A lansat două albume de studio – „True” (2013) şi „Stories” (2015).