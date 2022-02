Minodora, una dintre solistele alese de Costi Ioniță să interpreteze piesa „România mea” în competiția pentru Eurovision, a luat foc când a auzit că melodia ar putea fi descalificată! La TVR s-a întrunit deja o comisie de specialitate, după ce a apărut o sesizare cum că piesa a fost lansată de Costi Ioniță în 2004, dar într-o altă orchestrație! În acest context, artista a făcut mai multe live-uri, pe TikTok, pentru a-și susține punctul de vedere.

După ce a ajuns în finala Eurovision România, Minodora s-a confruntat cu un val de critici! Urmăritorii de pe rețelele de socializare au început să-i trimită diverse mesaje prin care-i contestă inclusiv calitățile vocale. Un internaut chiar i-a transmis: „Dacă erai bună și aveai voce și glas, erai aleasă. Cânți praf!” Mesajul a deranjat-o extrem de mult pe artistă, care a avut o reacție vehementă!

„Pentru mine, muzica este totul!”

„Iubesc ceea ce fac! Sunt născută! Am zis dintotdeauna că, dacă mi s-ar întâmpla ceva și aș rămâne fără voce, să nu mai pot cânta, probabil că, la un moment dat, mă voi obișnui, dar dacă nu aș putea să mai aud muzică, să ascult muzică, ar fi finalul meu ca om. Nu există! Pentru mine, muzica este totul!

Sunt un om foarte pătimaș! În sânge este și muzica la mine! De asta mi-aș dori să fie românii mai uniți! Glumă, neglumă, e trist ce se întâmplă! Și s-a ajuns să nu se mai respecte nimeni cu nimeni”, a spus Minodora pe TikTok.

Dar acesta nu avea să fie singurul mesaj pe care artista voia să îl transmită!

„E vorba de Minodora! Eu vorbesc în numele meu, punct! Nu loviți în cariera mea muzicală, în ceea ce cânt eu, în genul meu muzical. Eu sunt un om care am fost iubit de 20 de ani de oameni, cu ce am cântat eu și nu am deranjat pe nimeni. Eu nu am deranjat un artist!”, a adăugat cântăreața.

