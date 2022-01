Nea Marin, probleme serioase de sănătate „Habar n-aveți prin ce trec”

Nea Marin a mărturisit că se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Prezentatorul de la Antena 1 a dezvăluit că a scuipat sânge.

În momentul în care acesta filma una dintre emisiunile lui de succes, artistul a mărturisit că este foarte bolnav și că se va duce să își facă analize la plămâni.

,,Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plâmâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, a mărturisit Nea Marin în momentele acelea.

Dansatorul a descoperit că are probleme în zona laringelui și a faringelui și nu a mai avut voie să vorbească o întreagă săptămână.

Acesta a mărturisit că moștenește de la mama lui un ficat care nu elimină grăsimile și are probleme.

,,N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane am fost să îmi fac niște analize acum 20 de ani”, a menționat Nea Marin.

De asemenea, nea Marin încearcă să țină sub control totul.

,,Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe băieții aștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”, a mai spus cântărețul.