Minodora a slăbit spectaculos. Câte kilograme are în prezent: „Mă opresc”

Minodora a trecut în ultimii ani printr-o transformare radicală. Artista a reuşit să slăbească 40 de kilograme şi este foarte mândră de rezultatul pe care l-a obţinut.

În prezent, Minodora cântăreşte 60 de kilograme şi mărturiseşte că vrea să se oprească aici pentru că este mulţumită de felul în care arată. Artista a reuşit să scape de kilogramele în plus cu ajutorul operaţiei de micşorare a stomacului, apoi a avut grija la alimentaţie.

„Mă opresc la 60 de kilograme. Pentru față folosesc un întreg tratament: peeling-uri pentru față, cremă de zi, cremă de noapte și cremă de ochi. Am un întreg ritual. Și pentru piele am la fel, creme speciale pentru corp”, a spus Minodora pentru impact.ro.

Recent, artista a postat pe una dintre rețelele de socializare mai multe fotografii cu ea într-o salopetă mulată. Silueta sa a reuşit să atragă atenţia celor care o urmăresc, iar mesajele de apreciere nu au întârziat să apară.

Minodora, operație de micșorare a stomacului la începutul lui 2017

În urmă cu patru ani, cântăreața și-a tăiat stomacul… ajunsese să cântărească peste 100 de kilograme.

“Mâncam prin benzinării, luam anticoncepționale, m-am îngrășat de la ele vreo 15 kg, plus vreo 20, de la mâncare. M-am complăcut ani de zile. Sunt mâncăcioasă, pofticioasă, gătesc, nu am fost niciodată vreo slăbuță, am fost un pic mai robustă”, a povestit vedeta în urmă cu ceva timp.

Minodora, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Minodora a trecut prin operația delicată la colon, iar în cadrul unui interviu a povestit în cadrul unei emisiuni cât de greu i-a fost în perioada trăită înainte de a intra în sala de intervenții chirurgicale. Ea a ajuns pe mâna medicilor, după ce aceștia i-au descoperit fisuri la nivelul colonului din cauza problemelor cu constipația, pe care le-a avut de-a lungul anilor.

“Țipam în casă, mă urcam pe pereți. Nu mai știam ce să fac plângeam efectic, nu îmi mai găseam nicio poziție în pat, îmi venea să mușc din pereți”, a declarat Minodora în cadrul emisiunii “Showbiz Report”.

Sursă foto: Facebook