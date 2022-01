Doc e prezent pe scena hip-hop încă din 1997, iar talentul l-a ajutat să rămână în preferințele oamenilor. După 25 de ani de activitate, artistul dezvăluie ce-i place la cariera sa.

Doc, pe numele real Vlad Munteanu, e prezent în industria muzicală românească de 25 de ani. Timpul a demonstrat că artistul este mereu actual, indiferent de trend-uri. Într-o emisiune realizată online, rapper-ul a vorbit, în stilul caracteristic, despre cariera pe care o are.

„Mă bucur enorm că încă mai am o carieră! Plus că mă ajută că mă duc la studio. Adică ajung acolo și văd tot felul de chestii legate de muzică și zic «This is my place right now! This is what I’m doing!» (Ăsta e locul în care sunt acum și asta e ceea ce fac – n.r) E minunat că există!”, a povestit Doc, la „Porc TV”.

Alte subiecte la CANCAN NEWS

Adi Despot vorbește despre cel mai mare „dușman” al muzicii și nu numai. În timp majoritatea colegilor săi de breaslă se “luptă” pentru a strânge cât mai mulți bani, solistul trupei „Vița de vie” are o concepție total diferită. CANCAN NEWS vă prezintă declarațiile surprinzătoare ale artistului.

(NU RATA: EROUL ADI DESPOT! „ERA ARS, PLIN DE NEGREALĂ PE OCHI ȘI CĂRA UN TÂNĂR”

Iar Tataee, de la B.U.G. Mafia s-a mutat în Spania și vrea să dezvolte câteva afaceri în țara adoptivă. În România s-ar întoarce poate doar la bătrânețe. Artistul a dezvăluit, în podcastul „Vorbește Shotul cu Tata Vlad”, singurul motiv pentru care ar lăsa traiul de peste hotare.

„Mutarea efectiv a reprezentat cel mai dificil lucru. Noi eram pregătiți de foarte mult timp să facem pasul acesta. A fost ușor să ne decidem! Toate lucrurile au mers ușor și nu ne-am dus acolo să muncim, ne-am dus doar să ne mutăm și să ducem copiii la școală.

Sunt oameni care fac lucruri mult mai dificile, noi suntem niște norocoși! Partea dificilă la plecări este timpul petrecut departe de familie”, spune, printre altele, Vlad Irimia, alias Tataee.

