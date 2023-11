Ce lucra Mona Segall, de la America Express, pe vremea comuniștilor. A avut intrare în televiziune de la vârste fragede

Mona Segall este unul dintre cei mai buni producători români, fiind cunoscută pentru producții de succes precum Românii au Talent, Dansez pentru Tine, America Express sau Chefi la Cuțite. A avut intrare în televiziune de la o vârstă fragedă, iar job-ul pe care l-a avut în vremea comunismului nu este știut de toată lumea.

Producătorul show-ului America Express se bucură de o adevărată notorietate, fiind numită „Regina audiențelor”. Indiferent de postul de televiziune la care a lucrat, a reușit să aducă în fața publicului emisiuni de succes. Însă, la începuturi, pe vremea comunismului, a avut un alt rol.

Mona Segall și-a dorit să lucreze în televiziune de la 3 ani. Părinții ei fiind documentariști, a putut să cunoască încă de la o vârstă fragedă secretele acestei meserii. Îi însoțea pe platourile de filmare, astfel având șansa de a cunoaște personalități importante din lumea bună a cinematografiei românești.

La 19 ani, producătorul emisiuni America Express a început deja să lucreze. Pentru început, aceasta a fost asistent de regie și regizor secund la Studiourile Buftea, făcând parte din echipa producțiilor Liceeni sau Lumini și Umbre. După anul 1990, Mona Segall s-a angajat la Media Pro și Pro TV, unde s-a ocupat de show-uri de succes, precum Dansez pentru Tine sau Românii au Talent. Iar în 2014, a decis să se mute la Antena 1, unde se află și în prezent.

Mona Segall susține că a moștenit talentul de la părinții săi, care au practicat această meserie cu multă dragoste. I-au insuflat pasiunea pentru televiziunea, reușind să ajungă astăzi unul dintre cei mai îndrăgiți producători români.

Despre viața ei, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, producătorul show-ului America Express, spune că a avut mare noroc. De asemenea, îi este recunoscătoare lui Adrian Sârbu, fondatorul Pro TV, pentru că a pus-o în situații dificile de unde a învățat multe despre meseria ei.

„Am fost foarte norocoasă. Am trăit dintr-o întâmplare fericită, într-altă întâmplare fericită. Și faptul că am avut educația pe care am avut-o și părinții pe care i-am avut și faptul că am făcut film, apoi că l-am întâlnit pe Sârbu cu care am crescut împreună în cinematografie… Tot ce s-a întâmplat a fost un noroc. Și în viața personală la fel. Au fost și lucruri neplăcute, dar tot timpul am avut de cine să mă sprijin. Nu am fost niciodată singură.”, a adăugat Mona Segall.