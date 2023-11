Revolta lui chef Florin Dumitrescu! Fostul jurat de la „Chefi la cuțite” are o nelămurire: „Cum e posibil așa ceva?”

Pe data de 22 noiembrie, Florin Dumitrescu (36 de ani) și-a spus gândurile pe rețelele de socializare. Fostul jurat de la Chefi la cuțite a făcut o „revoltă” pentru faptul că prețurile pentru vacanțele din România au ajuns mai scumpe decât cele în Franța, Spania sau Italia.

Paradoxal, românii ajung să plătească mai mult pentru vacanțe în țară decât ar cheltui cu o plecare peste hotare. Printre gândurile bucătarului, și-a făcut loc și acest aspect pe care mulți îl ignoră:

Se pare că plecarea de la Antena 1, după 12 sezoane în care a ocupat locul de jurat la Chefui la cuțite, îi priește bucătarului. Florin Dumitrescu are suficient timp cât să se dedice atât lui, cât și familiei sale. Poate să gătească, să facă piața, să se uite liniștit la meci când joacă echipa sa preferată, Inter Milano, dar și să meargă la biserică, locul său de „refugiu”.

„Gânduri de duminică.

Am fost la liturghie și m-am bucurat că am dat mâna cu maestrul Vexxatu.

Iar am cumpărat plante, dar de data asta a găsit Cristina super preț la iederă, practic ne-a scos din foame.

Am pus la gătit cotlete de berbecuț, oase cu măduva si pizdulice cu sos de vin.

Facem dovlecii pentru că de ce nu

Aștept derbyul de diseară, Inter vs Roma, FORZA INTER.

ATUNCI CÂND NU AI SOARE PE STRADA TA, DESFĂ O STICLĂ DE SOARE ȘI REZOLVI NEAJUNSUL!”, spunea Florin Dumitrescu, acum o lună.