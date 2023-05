Chef Florin Dumitrescu nu mai are nevoie de prezentare. A cunoscut celebritatea în show-uri TV, ca MasterChef și Chefi la cuțite. Cu fiecare apariție la TV, vedeta face spectacol. Când iese, însă, din platou, își amintește, imediat, de viața de familist. Soție, copii… tot “tacâmul”. CANCAN.RO l-a filmat pe Florin Dumitrescu în acțiune, iar imaginile pe care vi le prezentăm, în exclusivitate, sunt savuroase! Jumătatea lui este, fără discuție, o femeie împlinită.

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Chef Florin Dumitrescu pe strada Paris, din Capitală, la Rhea Costa, într-o scurtă sesiune de shopping alături de soția lui, Cristina. Pentru acest moment, bărbatul s-a îmbrăcat lejer. Tricou, pantaloni scurți, șapcă și pantofi sport au fost articolele cu care ieșit în public. În magazin, partenera lui a făcut “prăpăd” 😊. Și-a cumpărat tot ce și-a dorit, părăsind zona încărcată ca o albină.

A plătit tot

De plată, s-a ocupat, ca un adevărat gentleman, Chef Florin Dumitrescu, care își tratează, fără discuție, soția ca pe o regină. Îi face toate poftele! Ulterior, după ce a dat cu cardul, bărbatul și-a aprins o țigară și s-a relaxat pe treptele magazinului. Soția i-a spart, încă o dată, contul, dar balta are pește.

Conduce un SUV Lexus

Chef Florin Dumitrescu pare că o duce excelent din punct de vedere financiar. La mână are un Breitling Super Chronomat, ceas care valorează nu mai puțin de 8.500 de euro. Nici gentuța Prada de 2.000 de euro, de care nu se desparte când apare în public, nu trebuie trecută cu vederea. Piesa de rezistență o reprezintă, însă, superbul SUV Lexus 450h, de aproximativ 80.000 de euro.

Își iubește la nebunie soția

Chef Florin Dumitrescu își iubește la nebunie soția, mai ales că această relație este una cu totul specială. Nu ratează nicio ocazie să facă declarații emoționante la adresa ei.

“Mi-am dat seama de ce totul este așa special. Am învățat să fiu sincer în tot ceea ce fac și asta am învățat de la ea. Ea m-a învățat să iubesc pentru ca ea iubește. Ea m-a învățat să fiu mai atent pentru că ei îi place să fie atentă. Ea m-a învățat că lucrurile făcute împreună sunt mai durabile pentru că îi place să fim împreună. I-a fost greu, dar acum este fericită. Și asta este tot ce contează pentru mine, fericirea ei. Nu există cuvinte pe lumea asta care să exprime cât de mult o iubesc”, mărturisea, recent, Florin Dumitrescu.

Chef Florin Dumitrescu, începuturile în bucătărie

Chef Florin Dumitrescu a “atins” tainele gastronomiei pe când era adolescent. La scurt timp, avea să câștige o grămadă de bani din asta. La 14 ani a intrat, pentru prima dată, într-un restaurant, iar după prima zi de muncă a ajuns acasă plângând. Și nu și-a mai dorit să ajungă bucătar, așa cum visa.

Dar nu avea să se lase doborât, a luptat, a “furat” meserie de la profesioniști. “La 17 ani, ca bucătar, câștigam de trei ori mai mult ca mama. Am scăpat o tavă cu mâncare pe jos în timpul service-ului şi am dat foc la o bucătărie. Norocul meu a fost că cineva a fost pe fază şi paguba n-a fost mare. În rest, nu prea, am mai întârziat mese, au fost scandaluri”, a mărturisit Chef Florin Dumitrescu.