Ghinioanele se țin lanț de familia lui Florin Dumitrescu! Soția lui a ajuns pe mâna medicilor, după ce fetița lor a fost externată. Colac peste pupăză, juratul de la ”Chefi la cuțite” a trecut de asemenea printr-o intervenție chirurgicală, la începutul lunii septembrie.

Cristina Dumitrescu este extrem de activă pe rețelele de socializare, iar fanii s-au îngrijorat atunci când au observat că soția chefului nu mai dă niciun semn de viață. Cristina le-a explicat situația urmăritorilor ei și le-a dezvăluit că a trecut prin momente de coșmar, după ce fetița ei cea mare și-a rupt mâna.

”Nu am mai dat niciun semn pentru că… Ava a căzut în curte pe mână. Noroc că avem în spitale niște doctori foarte buni, care mai presus de meserie sunt oameni”, a spus Cristina. La câteva zile distanță, însă, soția lui Florin Dumitrescu a ajuns, la rândul său, pe mâna medicilor. Ea a publicat o fotografie de pe patul de spital, cu o branulă: ”Hai că am continuat bine săptămâna…”, a scris Cristina Sima pe Instagram, fără să ofere mai multe detalii. (CITEȘTE ȘI: SORIN BONTEA, FLORIN DUMITRESCU ȘI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU VOR FACE SHOW ÎNTR-O NOUĂ EMISIUNE. IPOSTAZELE INEDITE ÎN CARE VOR PUTEA FI VĂZUȚI CEI TREI CHEFI)

Chef Florin Dumitrescu, operat la picior

La începutul lunii septembrie, Chef Florin Dumitrescu a suferit o intervenție chirurgicală, în urma unor probleme la picior. Juratul de la “Chefi la cuțite” a fost la un salon de înfrumusețare pentru o banală pedichiură. Doar că a început să se simtă rău și astfel a ajuns pe mâna medicilor.

În prezent, chef Florin Dumitrescu se află în perioada de recuperare și îi sfătuiește pe fani să aibă mare grijă atunci când își aleg salonul de pedichiură. (VEZI ȘI: CLIPE DE PANICĂ LA „CHEFI LA CUȚITE”! LUI FLORIN DUMITRESCU I S-A FĂCUT RĂU BRUSC. „NU MAI ȚIN MINTE FOARTE MULTE LUCRURI”)

“Câteva zile nu mai sar ca Jordan, dar totuși am și eu o rugăminte la școlile de pedichiură din România. Nu mai tăiați unghiile rotunde și lăsați colțurile în pace, de trei ani mă chinui cu unghia încarnată după ce am vrut să merg și eu cu degetele la vedere și o dată pe an trebuie să mă operez. Suntem mulți baieți cu problema asta!”, a scris Florin Dumitrescu pe rețelele de socializare.