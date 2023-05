Sărbătoare în familia lui chef Florin Dumitrescu. Vedeta de la Antena 1 a făcut anunțul. „Cea mai bună decizie din viața noastră”

Este o zi importantă în viața lui Florin Dumitrescu. Vedeta de la Antena 1 sărbătorește 10 ani de la cununia civilă cu soția lui, Cristina Dumitrescu. Juratul de la Chefi la cuțite a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Despre partea profesională a lui Florin Dumitrescu nu mai există niciun secret, însă, din punct de vedere personal, juratul de la Chefi la cuțite trăiește o poveste de iubire cum mulți visează. Povestea prinde contur în anul 2009, în incinta restaurantului unde Florin Dumitrescu muncea. Coincidență sau nu, Cristina era și ea în timpul programului. Venise în restaurant pentru a lucra la un nou material pentru blogul personal, la vremea respectivă fiind jurnalistă. Se spune că nimic nu este întâmplător. Din acel moment, cei doi au fost de nedespărțit, chiar dacă au fost mulți care la început nu au crezut în relația lor.

Florin și Cristina au trecut proba timpului, iar în anul 2013, după 4 ani de relație, ani în care au devenit părinții unei fetițe, Florin Dumitrescu și Cristina s-au căsătorit civil. Un an mai târziu, în 2015 au devenit părinți pentru a doua oară, iar acum formează una dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

Sărbătoare în familia lui Florin Dumitrescu: ”A fost cea mai bună decizie”

Pentru că este un eveniment importantă în familia lui, juratul de la Antena 1 a ținut să marcheze această zi cu o serie de fotografii din timpul cununiei civile, de acun 10 ani, pe care le-a publicat pe Facebook, alături de un mesaj emoționant dedicat soției lui.

”10 ani! Au trecut 10 ani de la cununia civilă. Nu știu ce părere are @cristinsimadumitrescu, dar eu cred că a fost cea mai bună decizie din viața noastră să facem pasul acesta. Și totuși, când au trecut acești 10 ani, Zeldo? Să îți fie cu fericire și noroc, iubire și sănătate, doamna Dumitrescu. La mulți ani! Me love you hard”, este mesajul lui Florin Dumitrescu de pe Facebook.

