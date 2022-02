Ce lux! Cum arată casa în care locuiește Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a mărturisit, recent, că nu s-ar muta niciodată din România, chiar dacă ar exista oportunitatea, designerul precizând că este un adevărat patriot.

„Sunt un patriot desăvârșit. Îmi iubesc țara, oamenii, poporul și sunt foarte mândru că reprezint această țară. Mă cunoaște toată lumea că reprezint România. Am emoții și după 37 de ani de carieră. Dacă nu ai avea emoții, nu ai fi profesionist”, a declarat Cătălin Botezatu la Antena Stars.

Și pentru că știe că nu va pleca din România, Cătălin a ales să trăiască într-un confort desăvârșit, realizat întocmai după dorințele sale.

”Categoric, e o puternică influență asiatică, (n.r. în decorarea casei) am mers foarte mult în Asia la săptămâni ale modei, am mers la Kuala Lumpur, Singapore, Bali, mi-am făcut vacanțele în Asia. Mi-am adus multă mobilă și multe obiecte de artă din India, Indonezia, Bali, Taiwan, Japonia, Pakistan, Sri Lanka.

Am încercat să îmbin stilurile și să dau casei mele un aspect etno-budist. Am studiat, printre altele, și budismul, m-am evervat pe vremea când eram logodit cu Kelly, care studia budismul. Mi se părea un snobism, dar când rămâneam singur la New York, acasă la ea, mă uităm pe ceea ce citea. Și mi-am dat seama că nu e atât de snoabă.

Toate lucrurile pe care le-am ales au o poveste, o istorie. Tocmai de aceea casă poate părea cam încărcată. Dar îmi place să le privesc, să-mi aduc aminte de momentul în care le-am achiziționat, de istoria acelui produs. Au în mine un ecou extraordinar”, declara Cătălin Botezatu în urmă cu câțiva ani pentru Viva.

Divinitatea, singura cale de reușită pentru Cătălin Botezatu

Fostul jurat de la ”Bravo, ai stil” afirmă cu vehemență că acum crede doar în Dumnezeu, iar divinitatea este singurul lucru care poate ajuta, atât pe el, cât și persoanele care simt că traversează o cumpănă, fie ea de orice fel.

”Cu cât ești mai disperat cu atât nu vei face nimic. Când ești liniștit și ești ok, Dumnezeu îți arată tot timpul pe cineva. Nu caut, vin. Și dacă nu vin, aștept, și între timp consum aspirină. Da, poți să mergi la un astrolog, poți să mergi la un om care se ocupă cu energiile. Dar la vrăjitoare nu. Am prietene, mi-am făcut în rândul lor multe prietene cu care țin legătură. Sunt haioase. Totuși cred în Dumnezeu și dacă e cineva să mă ajute este numai Dumnezeu”, a mai povestit Cătălin Botezatu.

Sursa foto: Facebook, Antena1