Ce mai fac membrii trupei ”L.A.”? Unul este ajutor de bucătar, iar altul pune termopane!

În această zi vorbim despre una dintre cele mai îndrăgite trupe ale anilor 2000, L.A.

Cel mai probabil, toată lumea a auzit măcar o dată de trupa L.A., din care făceau parte Liviu Vârciu, Aurelian Ciocan și Adrian Zainea. Cei trei foști cântăreți au avut mai multe hit-uri în perioada anilor 2000. Melodiile lor sunt și acum apreciate și ascultate la petreceri. Cei care au înființat trupa au fost Liviu Vârciu și Aurelian Ciocan, iar aceștia au dat numele trupei chiar după inițialele prenumelor lor, atrăgându-l în proiectul muzical și pe Adrian Zaine.

L.A. a apărut prima oară în 1998, iar totul s-a terminat în anul 2005, când cei trei componenți au luat-o pe drumuri diferite.

Primul lor album a fost vândut în 600.000 de exemplare

În anul 1999 au lansat primul lor album de studio, intitulat ”Femeia”, iar acesta a fost vândut într-un număr foarte de mare, mai exact 600.000 de exemplare, un record la acel moment. În următorii trei ani au lansat încă șase materiale discografice.

Succesul lor a fost unul fulminant în perioada anilor 2000, iar cei trei băieți aveau concerte peste tot, nu doar în România, ci și în străinătate. Cu toate acestea, trupa s-a destrămat la șapte ani de la lansare și fiecare a luat-o pe căi separate.

De-a lungul carierei au avut șase turnee naționale și trei internaționale, cântând pentru comunitățile de români din Statele Unite, Canada și Germania.

Să nu uităm faptul că în anul 2000, membrii trupei L.A. au lansat o carte despre istoria formației lor, ce se intitula ”Toată viața mea”. Această carte fusese produsă în colaborare cu Andrei Rosu.

Ce premii a obținut trupa L.A.?

În anul 2001, au obținut premiile „Cel mai bun album de muzică de petrecere”, iar doi ani mai târziu premiul pentru „Cel mai îndrăzneț proiect muzical al anului 2003”.

Multă lume se întreabă la acest moment, ce mai fac foștii colegi de trupă ai lui Liviu Vârciu. Liviu încă apare pe micile ecrane, este implicat mereu în proiecte de televiziune și mai nou este vlogger în spațiul online.

Cum au ajuns foștii colegi de trupă ai lui Liviu Vârciu și ce ocupații au aceștia acum

Liviu Vârciu s-a menţinut în lumina reflectoarelor, însă nu același lucru putem spune și despre ceilalţi componenţi ai formaţiei, care au acum o cu totul altă carieră. Drept urmare, Adrian și Aurelian au părăsit această zonă.

Aurelian Ciocan are acum 41 de ani și a decis să renunțe definitiv la muzică, după ce trupa din care a făcut parte s-a destrămat. Acesta locuiește acum în Constanța, în orașul său natal. Conform informațiilor oferite de Impact.ro, el și-a deschis o firmă de termopane și s-a implicat în agricultură.

Adrian Zainea a devenit bucătar după destrămarea trupei L.A.

Se pare că Adrian Zainea a mai încercat să facă ceva cu muzica, însă nu a avut un noroc prea mare, deoarece el își deschisese un studio muzical, dar nu a funcționat. La momentul acesta el este bucătar secund într-un pub din Anglia, sperând ca în viitor să își deschidă propriul restaurant. Acesta a precizat în trecut că este unul din visele lui, și anume, să conducă un restaurant.

Adrian a trecut și printr-un divorţ, iar apoi s-a recăsătorit cu Ramona, pe 7 iulie 2012, după o relaţie de patru ani.

”Am avut un studio în Bucureşti, dar care nu a mers foarte bine din cauza pirateriei. Într-un an, de Crăciun, am plecat în Anglia, la nişte prieteni. Mi-a plăcut foarte mult şi am decis să rămân şi să urmez cursurile unui colegiu pentru a deveni bucătar, fiindcă întotdeauna mi-am dorit să am propriul restaurant. Acum lucrez ca bucătar secund într-un pub, dar vreau să mă întorc acasă şi să-mi deschid acolo propriul restaurant”, a declarat Adrian pentru Libertatea, în urmă cu ceva ani.

Sursă foto: arhivă