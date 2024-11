Ce mașină conduce Elena Lasconi, de fapt. Este fabricată în 2007

Puțini știu ce mașină conduce Elena Lasconi, candidata care s-a calificat în turul doi al alegerilor prezidențiale alături de Călin Georgescu. Este important de precizat faptul că autoturismul este fabricat în anul 2007. Fosta jurnalistă nu este pasionată de bijuteriile pe patru roți! Ce a spus despre primul vehicul pe care l-a condus?

Elena Lasconi a obținut 1.772.503 de voturi (19,17%) în primul tur al alegerilor prezidențiale, iar lupta în turul doi se va duce între ea și Călin Georgescu, candidatul independent care a primit 2.120.404 voturi (22,94%) din partea românilor.

Începem prin a spune că Elena Lasconi a condus o vreme Dacia, însă nici în prezent nu este adepta mașinilor cu mulți cai putere. Candidata la prezidențiale are în prezent un Opel din anul 2007, care costă în jur de 2.000 de euro. Mulți au fost mirați să afle că nu este vorba despre vreun autoturism scump.

Mașina fabricată în anul 2007 este singura care apare în declarația de avere a Elenei Lasconi. Pentru că mereu și-a dorit să fie transparentă cu oamenii care o susțin, candidata a vorbit de primul autoturism pe care l-a condus.

„Dacia a fost prima mea mașină. Într-o Dacia am învățat să conduc. Mă bucur că printre noi mai sunt oameni care au grijă ca această mașină-simbol să fie păstrată, indiferent de anul de fabricație”, a transmis Elena Lasconi.

Citește și: Ion Cristoiu: ”De ce nu o votez pe Elena Lasconi”. Dezvăluiri la Marius Tucă Show

Ce mașină deține Călin Georgescu

Dacă am clarificat ce mașină are Elena Lasconi, probabil că mulți sunt curioși să afle ce autoturism deține Călin Georgescu. Este vorba despre o Toyota Yaris, an de fabricație 2022. Prețul acesteia poate ajunge și la 30.000 de euro, în funcție de culoare, mașină și configurări.

Candidatul independent la prezidențiale a precizat în declarația de avere, disponibilă online, că deține un teren intravilan în județul Brașov. Cu atât mai mult, Călin Georgescu are în depozitele bancare 264.000 de euro, iar de aici se poate trage concluzia că nu duce lipsa banilor. Cele două conturi din bancă au fost deschise în anul 2021.

Citește și: Ce a făcut Elena Lasconi cu premiul de 50.000 de euro, pe care l-a câștigat la Masterchef 2013