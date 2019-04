Ce mașină conduce Mihai Bobonete. Îți vei schimba radical părerea despre vedeta din Las Fierbinți de la Pro TV

Mihai Bobonete sau „Bobiță”, așa cum este alintat de către fani, este unul dintre cei mai apreciați actori de la noi, drept dovadă și câștigurile lui sunt pe măsură. Bărbatul se mândrește cu un super bolid, iar toată lumea este curioasă ce mașină conduce Bobonete. Îți vei schimba radical părerea despre vedeta din Las Fierbinți de la Pro TV.

Actorul și-a achiziționat în urmă cu un an o mașină sport, Ford Mustang vișiniu ce are sub capotă peste 300 de CP. Prețul de pornire al unui astfel de model pe piața de la noi este de 35.000 de euro cu TVA inclus. Este vorba despre modelul EcoBoost de 2.3 litri şi 314 CP şi cu transmisie manuală cu şase trepte.