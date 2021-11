Ce mașină conducea Petrică Mâțu Stoian. Costă peste 100.000 de euro!

Vestea morții lui Petrică Mâțu Stoian a căzut ca un trăsnet în lumea muzicii populare. A fost unul dintre cei mai îndrăgiți artiști și a reușit în întreaga lui carieră să strângă o avere frumușică.

Așadar, nu era deloc de mirare că artistul se deplasa într-un bolid scump și foarte frumos, acesta fiind un Mercedes GLE, pe care ar fi plătit aproximativ 100.000 de euro. „Este necesară mașina pentru un artist așa ca mine, iertați-mi lipsa de modestie, dar eu îmi petrec majoritatea timpului în mașină”, spunea Petrică Mâțu Stoian.

Cât câștiga Petrică Mâțu Stoian la o cântare

Onorariul lui Petrică Mâțu Stoian ajungea la 1.100 de euro pentru o cântare. Atunci când nu avea evenimente, marele artist se ocupa de afacerea în agricultură pe care o avea în Mehedinți alături de o nepoată. Cei doi cultivau căpșuni: ”Tot ce mi-am dorit cu adevărat, am primit. Am și o melodie care suna așa: «Doamne-n viață-s mulțumit, că mi-ai dat ce mi-am dorit». Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest, nimic”, spunea Petrică Mâțu Stoian.

(VEZI ȘI:DE CE BOALĂ SUFERĂ PETRICĂ MÂŢU STOIAN? )

Cauza morții lui Petrică Mâţu Stoian

Petrică Mâțu Stoian se afla internat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Urgență Reșița. Conform directorului medical SJU Reșița, Cosmin Librimir, cântărețul se lupta cu o bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De asemenea, medicii au constatat faptul că acesta s-a confruntat cu fibrilație axială cronică. Directorul medical mărturisește că bărbatul ar fi fost supradozat cu anticoagulante, iar Petrică Mâțu Stoian tușea cu sânge.

Sursa foto: Arhiva Cancan