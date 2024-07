Ce mesaj i-a transmis Jador Oanei Ciocan după ce a afirmat că nu a iubit-o deloc: ”Adevărul este că...”

Jador nu s-a mai putut abține și a răbufnit la scurt timp după ce el și Oana Ciocan au rupt logodna. Manelistul a ținut să-i transmită un mesaj clar și răspicat celei pe care voia să o ia de soție. Cei doi s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru emisiunea Survivor, iar tot acolo, artistul a ales să o ceară de soție. Iată ce mesaj i-a transmis Oanei Ciocan!

Jador și Oana Ciocan au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc și părea că nimeni și nimic nu i poate despărți. Cei doi s-au logodit în Republica Dominicană, în timpul emisiunii Survivor All Stars, chiar acolo unde s-au cunoscut. Chiar dacă mulți dintre fanii lor îi vedeau unindu-și destinele în fața lui Dumnezeu și întemeindu-și o familie, cei doi au ales să rupă logodna și să o ia pe drumuri diferite.

Abia acum, la câteva săptămâni după anunțul despărțirii, Jador a ales să vorebească despre ceea ce a dus cu adevărat la despărțire. În urmă cu doar câteva zile, invitat în cadrul show-ului „În jacuzzi cu Bogdan Mocanu”, cântărețul de manele a dezvăluit că nu și-a iubit fosta logodnică, iar acesta ar fi, de fapt, fiind motivul pentru care au ales să meargă pe drumuri separate. Manelistul a ales să își pună sufletul pe tavă și i-a transmis un mesaj fostei sale iubite.

Ce mesaj i-a transmis Jador Oanei Ciocan după ce a vorbit-o de rău

Nu mai e nici un secret că Jador și Oana Ciocan au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au logodit după doar câteva luni de relație, iar nu puține au fost momentele când manelistul a spus că vede un viitor alături de șatenă. Foștii concurenți de la Survivor intenționau să se căsătorească și chiar să-și întemeieze o familie. Cu toate că aveau planuri mărețe, după ce s-au despărțit, Jador a dezvăluit că nu a iubit-o, întrucât dacă ar fi avut astfel de sentimente, ar fi continuat povestea cu ea. Artistul a lansat această bombă după ce a fost invitat în cadrul show-ului „În jacuzzi cu Bogdan Mocanu”.

Mai apoi, manelistul a transmis un mesaj prin intermediul social media, acolo unde își ține la curent fanii cu tot ceea ce face. Jador a recunoscut că în realitate lucrurile stau diferit și regretă că a vorbit cu lipsă de respect la adresa fostei sale logodnice. În cadrul postării, acesta a precizat că a iubit-o foarte mult pe Oana Ciocan și în continuare o respectă, chiar dacă au ales să meargă pe drumuri diferite.

„Și am vorbit la adresa Oanei cu foarte puțin respect, îmi pare rău. Am spus că dacă o iubeam, rămâneam cu ea. Adevărul este că am iubit-o foarte mult și mi s-a părut o lipsă de respect să spun că dacă o iubeam, rămâneam cu ea. Am iubit-o, a fost frumos, o respect, merită respect. A fost cu mine, mi-a adus bucurie și are respectul meu. Atât!”, a fost mesajul pe care i l-a transmis Jador fostei sale iubite, prin intermediul rețelelor sale de socializare.

