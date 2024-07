Jador n-a iubit-o pe Oana Ciocan! Ce a fost între ei, de fapt: ”Eu am viața mea!”

Jador și Oana Ciocan au trăit o frumoasă poveste de iubire. Recent, însă, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Relația lor a ajuns la final, așa cum a mărturisit cântărețul. În prezența lui Bogdan Mocanu, muzicantul a făcut dezvăluiri de senzație: a iubit-o sau nu pe fosta logodnică? Cei doi ar fi încercat să devină părinți. Iată mai jos detaliile.

Jador și Oana Ciocan au format un cuplu. Despre relația cântărețului se aflase încă din perioada în care acesta se afla în Republica Dominicană, în competiția Survivor. Tot atunci, artistul tânjea să petreacă clipe alături de iubita lui și familie, fiind departe de România. O dorință i s-a îndeplinit – momentul când își revăzuse partenera, în cadrul emisiunii. Tot atunci, a cerut-o de soție. Lucrurile au evoluat, cei doi afișându-se împreună și petrecând timp unul în compania celuilalt. Totuși, o vestea avea să îi uimească pe fani: s-au despărțit. Cântărețul nu a mai dorit să comenteze pe marginea acestui subiect.

Vezi și Cel mai mare regret al Oanei Ciocan după despărțirea de Jador. A spus-o public, fără ocolișuri!

Invitat la emisiunea „În jacuzzi cu Bogdan Mocanu”, Jador și-a deschis sufletul și a precizat două aspecte care au atras atenția. Cântărețul și fosta sa iubită ar fi fost pe cale să își formeze o familie. De altfel, a mai precizat că nu ar fi purtat sentimente de iubire față de una dintre fostele sale iubite.

Jador: Dacă cu siguranță o iubeam, rămâneam cu ea, dar nu… Eu am viața mea, ea are viața ei. (…) Noi am încercat să facem (n.r. copil).

Bogdan Mocanu: Ați încercat să faceți copil, intenționat?

Jador: Era o dată când trebuia să facem și eu spuneam: „Ce e azi?” – „Luni!”.

Bogdan Mocanu: Ți-a rămas gândul la vreo fostă de-a ta în special?

Jador: La toate! Cumva le iubesc pe toate. (…) Nimeni nu s-a despărțit de mine. Întotdeauna eu m-am despărțit de toate femeile cu care am fost.