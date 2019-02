Ce mesaj i-a trimis Gheorghe Turda fostei iubite, chiar de ziua ei

Chiar dacă s-au despărțit, Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu au rămas – cel puțin până la proba contrarie și excluzând unele ”înțepături” – în relații de amiciție. Sau, cel puțin, așa se poate concluziona observând gestul făcut de Gheroghe Turda cu ocazia zilei de naștere a fostei iubite.

Cântărețul de muzică populară a dorit să îi trimită un mesaj Nicoletei, iar ea a dezvăluit informația în timpul emisiunii ”Agenția VIP”. Mai mult, Nicoleta a specificat și că nu îi poate pronunța numele lui Gheorghe Turda, fiindcă a primit… interdicție.

„A trimis un mesaj iniţial, eu nu-i mai pronuţ numele că am primit interdicţie. A trimis un mesaj protocolar, iar la 10 minute a urmat şi un telefon, mi-a urat fericire şi să mă bucur de notorietatea pe care am dobândit-o în ultima perioadă. Îi mulţumesc. Eu mereu am specificat că datorită lui sunt aici”, a spus Nicoleta Voicu.

Despărțire cu reproșuri

Cei doi artiști de muzică populară s-au despărțit, nu înainte de a-și arunca mai multe reproșuri demne, ar spune unii, de perioada adolescenței. El o acuză de gelozie, ea îi reproşează că stătea prea mult cu telefonul mobil în mână. Celebrul solist originar din Maramureş dă vina pe Nicoleta şi spune că aceasta îl teroriza din acest punct de vedere.

„Da, m-am despărţit de Nicoleta în urmă cu patru zile. Şi-a luat lucrurile şi s-a mutat în apartamentul ei. Mai are câteva lucruşoare pe aici. Exclud varianta unei împăcări pentru că nu se poate trăi cu ea. Era foarte geloasă, îmi urmărea telefonul şi când eram la baie, îmi răspundea la apeluri. Mă sunau colegi de breaslă, trebuia să le răspund, dar ea îmi reproşa că stau prea mult la telefon. Partea proastă e că mi-a stricat nişte relaţii importante. Ce să zic, eu nu o întrebam pe ea cine o sună, de ce doarme cu telefonul sub pernă sau de ce îl ia şi la toaletă”, a declarat Gheorghe Turda, pentru Click.