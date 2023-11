Ce meserie are soția lui Mircea Radu. Femeia care i-a cucerit inima e cu 20 de ani mai mică decât prezentatorul TV

Mircea Radu și Raluca sunt căsătoriți de 11 ani, însă femeia din spatele omului de televiziune a fost tot timpul discretă și s-a ocupat în tihnă de creșterea celor doi copii ai lor. Ce meserie are cea care i-a cucerit inima prezentatorului TV.

Mircea Radu și Raluca Olaru s-au căsătorit în 2013, eveniment restrâns și discret, la fel cum se poate spune că este și mariajul lor. Au trecut 10 ani de când cei doi formează un cuplu, însă puțini sunt cei care știu cine este femeia din umbra omului de televiziune și al bărbatului Mircea Radu.

Cine este, de fapt, Raluca, femeia din umbra lui Mircea Radu

Deși numele său nu mai are nevoie de nicio prezentare, Mircea Radu a reușit să delimiteze perfect viața profesională de cea personală. Este tatăl a doi copii, o fată și un băiat, însă puțini știu detalii despre soția și partenera de viață a prezentatorului TV.

Originară din Botoșani, Raluca Olaru este medic oncolog și a preferat tot timpul să stea cât mai departe de lumina reflectoarelor, să se dedice în totalitate familie și carierei personale. Între Mircea Radu și soția lui este o diferență de vârstă de 20 de ani, însă asta nu i-a împiedicat să formeze o familie fericită. Nu a fost dragoste la prima vedere, s-au cunoscut întâmplător, însă, după mulți ani de bulăcie, nu a durat mult până când tânăra l-a cucerit iremediabil.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, a dezvăluit Mircea Radu în urmă cu ceva timp.

Mircea Radu revine pe micile ecrane

După o bună perioadă de timp în care a absentat din fața camerelor de filmat, Mircea Radu a făcut anunțul mult așteptat. Jurnalistul și-a anunțat fanii din social-media că revine în televiziune și că va fi gazda unui nou proiect la Metropola TV.

„Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV. Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța. Premiera emisiunii va avea loc la mijlocul luni septembrie. Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin. De mâine, pe canalele mele de social media, dar și pe canalele de social media ale televiziunii Metropola TV am să vă dau amănunte despre această emisiune.”, a spus Mircea Radu.