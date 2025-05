Ce moștenire lasă Cristina Deleanu. Soțul ei, Eugen Cristea, face primele declarații: „Rămâne un...”

Mulți s-au întrebat ce moștenire lasă în urmă Cristina Deleanu, iar acum avem răspunsul! Soțul ei, Eugen Cristea, a făcut dezvăluirea! Vă prezentăm cele mai noi declarații! Iată despre ce este vorba!

Cristina Deleanu s-a stns din viață, dar a lăsat în urmă ceva ce nici timpul, nici durerea nu pot șterge: o moștenire culturală. Nu a fost doar o actriță, ci și o voce de neuitat, un om care a iubit teatrul și poezia. Eugen Cristea a vorbit despre ce a însemnat soția lui pentru el, dar și pentru pubicul ei.

Cristina Deleanu nu a fost genul de vedetă care să apară numai în luminile reflectoarelor. Vocea ei răsuna clar și cald în numeroasee spectacole radiofonice difuzate de Radio România. În ultimii ani de viață, s-a apucat de scris. A publicat volume emoționante, în care a povestit viețile actorilor care i-au fost colegi și prieteni: „Maeștrii și extraordinarele lor vieți” și „Și totuși actorul”.

Pentru Eugen Cristea, moștenirea Cristinei Deleanu nu este doar cultură, ci și profund personală. Este tot ce mai are. În fiecare pagină, în fiecare înregistrare, în fiecare rând scris cu drag, se simte sufletul ei. A fost inspirat de soția lui și a lansat o carte. A apărut acum doi ani și prezintă portretele a 80 de actori.

„Stârnit de ea m-am molipsit și am scos și eu o carte. Maeștri în careu se numește. A apărut în urmă cu doi ani la Editura Alias, în care am portretele a 80 de actori alături de care am fost: începând de la Radu Beligan și până la cei mai tineri”, a spus actorul.