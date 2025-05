Ultimele cuvinte pe care Cristina Deleanu i le-a spus lui Eugen Cristea: ”Mi-a zis așa, la fel de logic și de coerent cum mă adresez eu...”

Eugen Cristea a spus care au fost ultimele cuvinte pe care soția lui, Cristina Deleanu, i le-a spus. Care a fost ultima lor conversație? Nici prin cap nu îi trecea actorului că avea să o audă pentru ultima oară!

Cristina Deleanu s-a stins din viață după o perioadă lungă de suferință, iar soțul ei, actorul Eugen Cristea, a rememorat ultimele zile petrecute împreună. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste și au fost unul alături de celălalt timp de patru decenii.

Eugen Cristea a vorbit despre starea în care se afla Cristina Deleanu înainte să moară, dar și despre ultima conversație purtată cu aceasta, la telefon, cu doar câteva ore înainte ca totul să se sfârșească. Actrița a fost internată inițial la Spitalul Victor Babeș, unde a stat timp de 11 zile.

Cristina Deleanu a ieșit din spital pe semnătură, iar starea ei s-a îmbunătățit temporar în mediul familiar. Timp de cinci zile, actrița dădea semne că își revenea: comunica, mânca și petrecea timp cu soțul ei. Totul s-a schimbat brusc, când a suferit crize cu dureri abdominale severe și tensiune foarte mare. A ajuns de urgență pe mâinile medicilor, iar Eugen Cristea a continuat să o viziteze zilnic.

„Cinci zile a fost foarte bine, începuse să mănânce, să vorbim, să râdem, să ne uităm la filme. După care sâmbăta trecută a făcut niște crize înfiorătoare cu niște dureri de stomac groaznice și cu tensiune 24, am chemat Salvarea și au dus-o la Floreasca. Au internat-o, au stabilizat-o, am fost în fiecare zi la ea. (…) Marți când am fost, ea a slăbit în acest interval cam 9 kilograme, deci era ușor de nerecunoscut, în afară de ochi, care rămăseseră vii și în fața mea a început să tremure. După ce a mâncat un pic și am stat de vorbă, a făcut un atac cerebral, au reușit să o stabilizeze, au dus-o într-un alt salon, am mai stat de vorbă și am plecat și zic: Vin mâine dimineață!”, a mărturisit Eugen Cristea.